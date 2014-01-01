آخر الأخبار

بعد 80 عاما.. إيراني يكتشف بالصدفة ولادته بنصف دماغ

بعد 80 عاما.. إيراني يكتشف بالصدفة ولادته بنصف دماغ

بالفيديو| متهم يحاول قتل شاهد داخل المحكمة

بالفيديو| متهم يحاول قتل شاهد داخل المحكمة

اكتشاف مجموعة أجسام فضائية جديدة

اكتشاف مجموعة أجسام فضائية جديدة

أبناء ستيفن هوكينج: "إرثه لن يغيب.. سنفتقده كثيرا"

أبناء ستيفن هوكينج: "إرثه لن يغيب.. سنفتقده كثيرا"

كندا تفتح باب الهجرة لرجال الأعمال.. فقط أثبت حيازتك 1.6 مليون دولار

اليوم PM 02:52
جواز سفر كندي

جواز سفر كندي

كتب: منة العشماوي

تواجه مقاطعة كيبك شرقي كندا معاناة من هجرة المستثمرين الأجانب منها، بمجرد الحصول على جواز السفر، إذ تشير المعلومات إلى أن 9 مهاجرين مستثمرين من 10 لم يستقروا فيها.

وتستقطب كيبيك، بموجب برنامج المهاجرين المستثمرين، نحو ألفي رجل أعمال سنويا، يتعين عليهم إثبات أن بحيازتهم 1.6 مليون دولار من الأصول، من أجل الحصول على جواز السفر الكندي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

كما توجب المقاطعة على هؤلاء المستثمرين الإعلان عن رغبتهم بالاستقرار فيها، وتوفير قرض دون فوائد بقيمة 800 ألف دولار لمؤسسة الاستثمارات في كيبيك لمدة 5 أعوام.

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" الكندية، أن عدد المهاجرين المستفيدين من هذا البرنامج بلغ نحو 85 ألف مهاجر بين عامي 1991 و2016، عدد كبير منهم من الصين.

ولم يستمر منهم سوى 6 آلاف شخص للاستثمار في كيبيك، في حين انتقل 46 ألف مهاجر مستثمر إلى فانكوفر وتورنتو، أي ما يصل إلى 80% من إجمالي العدد.

وبينما ألغت أوتاوا برنامج المهاجرين المستثمرين عام 2014، بعد أن خلصت إلى أنه لا يعود بالنفع على الاقتصاد الكندي، تصر الحكومة في كيبيك على المحافظة عليه رغم مردوده شبه المعدوم.

أخبار متعلقة

إنجاز جديد.. جواز السفر الإماراتي الـ19 عالميا

إنجاز جديد.. جواز السفر الإماراتي الـ19 عالميا

السيرة الذاتية "جواز السفر" للقبول بالوظيفة..وخبير: 3 شروط مهمة للنجاح

السيرة الذاتية "جواز السفر" للقبول بالوظيفة..وخبير: 3 شروط مهمة للنجاح

جواز السفر الإماراتي.. الأول عربيا والـ22 عالميا

جواز السفر الإماراتي.. الأول عربيا والـ22 عالميا

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

بيض الدجاج له ألوان متعددة مثل الأحمر والأبيض، ولكن بمجرد وضع أي بيضة من أي لون على أي طعام، لا نستطيع أن نميز ما كان لون هذه البيضة، فالطعم والمحتوى واحد، فما

إسلام حاتم ضحية "أوليكس" الثانية يروي لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث له

إسلام حاتم ضحية "أوليكس" الثانية يروي لـ"الوطن" تفاصيل ما حدث له

وتتوالى الحوادث في غضون ايام قليلة بسبب الإعلانات الوهمية على موقع "أوليكس" والتي كان إسلام حاتم طالب هندسة الضحية الثانية لها والذي تداول مواقع التواصل.

لماذا تجري التجارب العلمية على الحيوان وليس الإنسان؟

لماذا تجري التجارب العلمية على الحيوان وليس الإنسان؟

دائما تجرى التجارب العلمية على الحيوانات، ولكن ما السبب وراء هذا ، ولماذا لا تجرى على البشر كما تجرى على الحيوانات، ربما تكون الإجابة الأبسط هي بسبب عدم القدرة

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

شهد مهرجان "فاست لين" 2018 صدمة لجماهير المصارعة الحرة WWE بهزيمة النجم جون سينا للمرة الثالثة على التوالي

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم