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"يوتيوب" يبدأ محاربة "الخدع ونظريات المؤامرة"

اليوم AM 10:59
يوتيوب

يوتيوب

كتب: منة العشماوي

يبدأ موقع يوتيوب، عرض نصوص من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى، إلى جانب بعض ملفات الفيديو في غضون أسبوعين، مع سعي الموقع التابع لمحرك البحث جوجل، المملوك لـ"ألفابت"، لمحاربة الخدع ونظريات المؤامرة، وفقا لقول سوزان وجيسكي الرئيسة التنفيذية لشركة "ألفابت".

وعرضت وجيسكي، التي كانت تتحدث من على مسرح في مؤتمر في أوستن بولاية تكساس، مجسما للخدمة الجديدة التي تسمى إشارات المعلومات.

وينوي يوتيوب تقديم وجهة نظر بديلة لتسجيلات مصورة، تشكك في العلم أو تصف مؤامرات بخصوص أحداث مثل هبوط أمريكا على سطح القمر.

وأضافت وجيسكي، أن إشارات المعلومات ستطرح أولا موضوعات يتوافر بخصوصها عدد كبير من ملفات الفيديو على موقع يوتيوب. وتابعت: "سيظل بمقدور الناس مشاهدة ملفات الفيديو، لكن سيكون لديهم في الواقع إمكانية للحصول على معلومات إضافية".

وطالب المشرعون والجماعات المدافعة عن الإعلام، يوتيوب، بالمساعدة في وقف انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة. وعملت الشركة العام الماضي، على تعديل نظم الحلول الحسابية لديها، لتشجيع ما أطلقت عليه المصادر ذات المصداقية.

ورغم أن الموسيقى وألعاب الفيديو أكثر شعبية بكثير على يوتيوب، فقد جعلت الشركة التصدي للانتقادات بخصوص المقاطعة المصورة الخاصة بالأخبار والعلوم على رأس أولوياتها هذا العام.

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