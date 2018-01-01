بالفيديو| إطلاق النار على متهم حاول قتل شاهد داخل المحكمة

إطلاق النار على متهم حاول قتل شاهد داخل المحكمة
قتلت الشرطة الأمريكية متهم بعد أن هجم على شاهد كان يدلي بشهادته داخل قاعة المحكمة في ولاية يوتا الأمريكية.
وهاجم المتهم الذي يدعى "سيال أنجيلاو"، البالغ من العمر 25 عاماً، الشاهد بواسطة قلم خطفه من أحد الجالسين داخل القاعة، ما استدعى رجال الأمن للتدخل وإطلاق النار وقتله، وفقًأ لموقع "سبوتنيك".
واستنكر محامي المتهم بتصرف رجال الأمن، وقال: "كان من الممكن إيقافه بسهوله وأخذ القلم منه، لكن مع الأسف تلقى وابل من العيارات النارية أنهت حياته".
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