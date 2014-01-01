بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

في إطار محاولاته للبحث عن طريق إلى مهرجان الأحلام "ريسلمانيا" في نسخته الـ34، أعلن جون سينا أنه يتحدى أندرتيكر ويطالبه بمواجهته في مباراة خلال مهرجان "ريسلمانيا" المقرر انطلاقه في 8 أبريل المقبل بمدينة نيو أورلينز الأمريكية.

ومنذ مطلع العام الماضي، تعرض جون سينا، البالغ 40 عاما، لثلاث هزائم في "رويال رامبل" و"قفص الإقصاء" و"فاست لين"، وهي 3 مهرجانات مصارعة حرة تؤهل إلى المهرجان الأكبر "ريسلمانيا"، ولم يعد هناك طريق أمام "سينا" سوى مواجهة "أندرتيكر"، المشارك الدائم في "ريسلمانيا" والذي فاز 23 مرة في هذا المهرجان ولم يخسر سوى مرتين، الأولى على يد بروك ليسنر عام 2014، والثانية على يد رومان رينز في 2017، وبعدها ابتعد أندرتيكر، البالغ 52 عاما، عن الحلبة.

وقال سينا، في عرض "رو" اليوم، موجها رسالة قوية إلى "أندرتيكر": "توقف عن الاختباء، وتوقف عن حججك الواهية، أنت لست مسنا بدرجة كبيرة، ولست عاجزا، تعالَ وواجهني في ريسلمانيا".

وحتى الآن لم يرد "أندرتيكر" على تحدي جون سينا.