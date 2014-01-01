آخر الأخبار

بالصور| "قط بـ7 أرواح".. ينجو من الموت بعد اختراق 3 أسياخ حديدية لجسده

بالصور| "قط بـ7 أرواح".. ينجو من الموت بعد اختراق 3 أسياخ حديدية لجسده

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| نمر يلتهم حارسه الذي رباه منذ كان شبلا في الصين

بالفيديو| نمر يلتهم حارسه الذي رباه منذ كان شبلا في الصين

من وحي "همام في أمستردام".. "فهمي" بدأ حلمه بـ"توسكانيني"

من وحي "همام في أمستردام".. "فهمي" بدأ حلمه بـ"توسكانيني"

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

اليوم AM 05:32
جون سينا وأندرتيكر

جون سينا وأندرتيكر

كتب: محمد رمضان

في إطار محاولاته للبحث عن طريق إلى مهرجان الأحلام "ريسلمانيا" في نسخته الـ34، أعلن جون سينا أنه يتحدى أندرتيكر ويطالبه بمواجهته في مباراة خلال مهرجان "ريسلمانيا" المقرر انطلاقه في 8 أبريل المقبل بمدينة نيو أورلينز الأمريكية.

ومنذ مطلع العام الماضي، تعرض جون سينا، البالغ 40 عاما، لثلاث هزائم في "رويال رامبل" و"قفص الإقصاء" و"فاست لين"، وهي 3 مهرجانات مصارعة حرة تؤهل إلى المهرجان الأكبر "ريسلمانيا"، ولم يعد هناك طريق أمام "سينا" سوى مواجهة "أندرتيكر"، المشارك الدائم في "ريسلمانيا" والذي فاز 23 مرة في هذا المهرجان ولم يخسر سوى مرتين، الأولى على يد بروك ليسنر عام 2014، والثانية على يد رومان رينز في 2017، وبعدها ابتعد أندرتيكر، البالغ 52 عاما، عن الحلبة.

وقال سينا، في عرض "رو" اليوم، موجها رسالة قوية إلى "أندرتيكر": "توقف عن الاختباء، وتوقف عن حججك الواهية، أنت لست مسنا بدرجة كبيرة، ولست عاجزا، تعالَ وواجهني في ريسلمانيا".

وحتى الآن لم يرد "أندرتيكر" على تحدي جون سينا.

أخبار متعلقة

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

بالفيديو| في أول مباراة بينهما.. جون سينا يواجه "الرجل الذهبي"

بالفيديو| في أول مباراة بينهما.. جون سينا يواجه "الرجل الذهبي"

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى الحلبة بعد غياب.. ويهدد "شخصا مجهولا"

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى الحلبة بعد غياب.. ويهدد "شخصا مجهولا"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

شهد مهرجان "فاست لين" 2018 صدمة لجماهير المصارعة الحرة WWE بهزيمة النجم جون سينا للمرة الثالثة على التوالي

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

تحذير.. لا تشرب الماء قبل النوم مباشرة

تحذير.. لا تشرب الماء قبل النوم مباشرة

تحذير.. لا تشرب الماء قبل النوم مباشرة

اقرأ رسائل "واتس آب" دون أن يلاحظ مرسلها ذلك

اقرأ رسائل "واتس آب" دون أن يلاحظ مرسلها ذلك

يواجه الكثير منا أحيانًا، رغبة في قراءة رسالة مرسلة له على تطبيق "واتس آب" دون أن يلاحظ مرسلها أنك قرأتها حتى لا تضطر إلى الرد في اللحظة نفسها.

محاكمة أب وأم بسبب اسم ابنتهما

محاكمة أب وأم بسبب اسم ابنتهما

اختيار أسماء الأطفال يمكن أن يتسبب في كثير من الجدل، فالناس لديهم أذواقا مختلفة، بعضهم يريد الأسماء الكلاسيكية والتقليدية، والبعض يفضل الأسماء الفريدة من نوعها،