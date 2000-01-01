راسل كرو يقيم مزادا لطلاقه... تعرف على محتوياته

يقيم الممثل الأسترالي الحائز على جائزة الأوسكار، راسل كرو، مزادا علنيا لطلاقه من زوجته دانييل سبنسر، التي انفصل عنها منذ 5 سنوات.

وأطلق كرو على مزاده اسم "فن الطلاق"، وسيقام في سوثبي في أستراليا، ويضم 227 قطعة من الفنون الجميلة، التي هي من متعلقاته ومتعلقات زوجته السابقة، من بينها السيارات العتيقة، والأثاث، والمجوهرات، وأدوات موسيقية وسينمائية، وفقا مجلة "فانيتي فير".

وسيقام مزاد طلاق راسل كرو، الحائز على أوسكار عن دوره في فيلم "غلادياتور" من إخراج ريدلي سكوت، ومن إنتاج عام 2000، في السابع من شهر أبريل المقبل، وذلك لأنه يتزامن مع حدثين مهمين، الأول هو عيد ميلاده الـ 54، والثاني هو ذكرى زواجه.

وأشار راسل كرو إلى إجراءات طلاقه من زوجته السابقة، ستنتهي مع حلول موعد المزاد، وأضاف أن "هذه المتعلقات ستزيد من مساحة منزلينا، ولن نضطر لبيعها وتنظيفها، وستكفي لملء 3 غرف".

ومن المتلعقات المباعة في مزاد طلاق راسل كرو، ساعة بلاتينية ثمينة ماركة "فاشرون كونستانتين" ثمنها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى متعلقات من أفلامه السينمائية، مثل دروع وسيوف من فيلم "غلادياتور"، وكراسي الممثل دنزل واشنطن والمخرج ريدلي سكوت من فيلم "أميريكان غانغستر"، بالإضافة إلى متعلقات أخرى من أفلام "سندريلا مان"، و"روبن هود".