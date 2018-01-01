اقرأ رسائل "واتس آب" دون أن يلاحظ مرسلها ذلك

يواجه الكثير منا أحيانًا، رغبة في قراءة رسالة مرسلة له على تطبيق "واتس آب" دون أن يلاحظ مرسلها أنك قرأتها حتى لا تضطر إلى الرد في اللحظة نفسها.

وبمجرد فتح الرسالة تظهر بجانبها علامة زرقاء وهذا يظهر للمرسل أيضًا وتكون حينها مجبر على الرد الفوري على رسالته.

ولكن قدم موقع "جادجيتس ناو" الخاص بأخبار التكنولوجيا، مجموعة من النصائح تمكنك من قرأة كافة الرسائل المرسلة لك من دون أن يعرف مرسلها ذلك، وفقا لموقع "سبوتنيك".

ويمكن فعل ذلك بطريقتين:

الطريقة الأولى:

اذهب إلى إعدادات تطبيق "واتس آب" في هاتفك الذكي، واختر أيقونة إيقاف ميزة معرفة مرسل الرسائل ذلك الأمر.

يمكنك أن تعيد تشغيل التطبيق مرة أخرى، ليبدأ تفعيل عدم ظهور "العلامة الزرقاء"، لكن هذا سيتسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف تشغيل الميزة في كامل التطبيق، أي أنك لن تتمكن من معرفة إذا ما كان الشخص الآخر قرأ نصوصك أم لا.

الطريقة الثانية:

عندما تصلك رسالة نصية على تطبيق "واتسآب" أول شيء يجب أن تفعله هو أن تضع الجهاز على "وضع الطيران".

افتح الدردشة ثم اقرأ الرسالة.

بعد قراءتها اغلق التطبيق بصورة كاملة، وتأكد من إغلاقه في النافذة المتعددة، حتى لا يظل مفتوحا في الخلفية.

ابدأ في تشغيل الإنترنت وإلغاء وضع الطيران.

تحذير: لو لم تتأكد من إغلاق التطبيق بصورة كاملة عن طريق النافذة المتعددة، وكان التطبيق يعمل في الخلفية، فبمجرد تشغيل الإنترنت ستظهر العلامة الزرقاء.