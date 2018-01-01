فرصة للحصول على إقامة دائمة في اليابان.. تعرف على الخطوات

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن اليابان بدأت تخفيف إجراءات حصول المهاجرين المتميزين على الإقامة الدائمة، في ضوء القانون الجديد الذي يبدأ سريانه الشهر الجاري.

وينص القانون على أن المهاجرين من أصحاب المهارات، الذين يتقاضون رواتب عالية تصل إلى 1600 دولار شهريًا، يمكنهم الحصول على إقامة دائمة خلال عام.

ويعكس القانون الجديد رغبة اليابان في جلب المزيد من المهاجرين المهرة للعمل في البلاد، بحسب الصحيفة التي أوردت 4 أشياء للحصول على تلك الإقامة، هي جواز السفر، ونموذج طلب تأشيرة دخول اليابان، وصورة شخصية، إضافة إلى شهادة أهليتك للحياة في تلك الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الثلاث أشياء الأولى لا تمثل عقبة، بينما تكون الخطوة المهمة هي شهادة الأهلية "COE" التي تؤكد أنك تملك الوسائل التي تمكنك من الحياة في اليابان.

ويمكن الحصول على شهادة الأهلية إذا حصلت على فرصة عمل من قبل شركة يابانية أو إذا كانت تربطك علاقة اجتماعية بشخص آخر هناك سواء كنت زوج أو ابن له.

ويوجد في اليابان حوال 20 مهنة يمكن التقدم للحصول على فرصة عمل بها تضم الدراسة الأكاديمية، والهندسة، والصحافة والفنون، والقانون، والطب، والترفيه، بينما تعد مهنة تدرس الإنجليزية من أسهل المهن التي يمكن أن تحصل على فرصة عمل بها، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن أي قادم إلى اليابان يمكنه أن يحصل على فرصة في هذا المهنة.

ولفتت الصحيفة إلى أن من يذهبون إلى اليابان للعمل، يكون قرار منحهم الإقامة الدائمة رهن تقدير الحكومة اليابانية الذي يعتمد على كفاءتك في العمل.