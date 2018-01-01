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تحذير.. لا تشرب الماء قبل النوم مباشرة

اليوم PM 06:51
تناول المياه

تناول المياه

كتب: الوطن

تحذر خبيرة التغذية إرين بالينسكي وايد، من تناول الماء قبل النوم مباشرة قد يساهم في زيادة الوزن، لأن هذا يخل بعدد ساعات النوم الأساسية، وهي من 6 إلى 8 ساعات يوميا، وفقا لموقع "إم إس إن" الأمريكي. 

وأوضحت إن شرب الماء قبل النوم، يدفع الإنسان إلى النهوض خلال الليل من أجل دخول الحمام، وهو ما يؤثر على ساعات نومه، التي يحتاجها من أجل التمسك بوزنه.

واستندت وايد في حديثها على نتائج جمعية أبحاث النوم، التي أشارت إلى من ينامون قليلا (من 5 إلى 6 ساعات)، وأن من ينامون عدد ساعات كثيرة (من 9 إلى 10 ساعات) معرضين لخطر زيادة في أوزانهم.

وتقترح إرين بالينسكي وايد حلا بسيطا لتفادي شرب الماء قبل النوم مباشرة، وهو أن يتم تناوله قبل النوم بثلاث ساعات، وهي فترة كفيلة بدخول الحمام.

وينصح أخصائي التغذية جيم وايت بتناول 64 أونصة من الماء يوميا، أو ما يعادل 8 أكواب من الماء يوميا، من أجل المساعدة على الهدف من إنقاص الوزن.

ويعتبر الماء من أحد العناصر الأكثر أهمية لجسم الإنسان، فعندما لا تشرب ما يكفي منه، يصبح جسمك جافا، ما يجعلك تشعر بالضعف ويقلل من حيويتك، كما أنك قد تشعر بالجوع المستمر.

ومن المدهش أيضا أن الماء قد يجعلك تبدو منتفخا، وذلك لأن جسمك يحاول التمسك بكل قطرة ماء أخيرة، عندما تشعر بالجفاف، ما يجعلك تبدو كما لو أنك اكتسبت وزنا إضافيا.

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