بالفيديو| الأبقار تستمتع بموسيقى طفلة موهوبة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة تتجمع الأبقار حولها بمجرد أن تعزف الموسيقى بالقرب من سور المزرعة.

وأظهرت لقطات الفيديو، الطفلة وهي تجلس بالقرب من السور ولم تكن الأبقار موجودة بجانبها، حيث كانت على مسافة بعيدة جدا منها وعندما بدأت عزف مقطوعة موسيقية، جذبت انتباه الأبقار على الرغم من بعد المسافة، وبدأوا في الهرولة باتجاه الطفلة الموهوبة، ثم وقفوا أمامها في صف منتظم يستمتعون باللحن الموسيقي، الذي تلعبه الطفلة.

وحقق المقطع ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، بالإضافة لأكثر من نصف مليون إعجاب في مدة 3 أيام فقط، وفقًا لموقع "سبوتنيك".