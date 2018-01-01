تعرف على أكبر الحيوانات عمرا حول العالم

هناك الكثير من الحيوانات في عالمنا لها أعمار كبيرة جدا، تخيل أن هناك حيوان يعيش الآن كان موجودا عند تأسيس الدولة المصرية الحديثة على يد محمد علي أو حيوان وجد في مكان ما في العالم عندما ثار أحمد عربي ضد الخديوي توفيق.

وعلى الرغم من أنه من الصعب عادة تقدير أعمار الحيوانات البرية، ابتكر العلماء طرق حساب بعضها.

وفيما يلي نستعرض بعض الحيوانات التي لها أعمار طويلة جدا، وتعيش بيننا في العالم الآن، سواء يمتلكها أشخاص، أو ما زالت تسكن الأماكن البرية أو البحار، وفقا لموقع "listverse".

- الببغاء تشارلي:

ولد في عام 1899، ويتم من العمر 119 عامًا في العام الجاري، وهو مملوك لشخص اسمه بيتر أورام، اشتراه من متجر لبيع الحيوانات الأليفة في عام 1965.

وفي وقت لاحق أخذ أورام تشارلي إلى المنزل لأن الطائر كان يردد عبارات مناهضة للنازية، ويقال إن تشارلي علم باضطرابات القوات المعادية للنازية، عندما دخل منزل رئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشرتشل، الذي ورد أنه اشتراه عام 1937.

ونفت ابنة تشرشل ملكية والدها له، وقالت إن العائلة فتشت كل صور والدها وسجلاته، ولم يعثروا على شيء بشأن تشارلي.

- قرش من النوع "جرين لاند":

يحمل قرش من النوع "جرين لاند"، وهي أنثى، لقب أقدم الفقاريات في العالم، ويعتقد أنها ولدت في الفترة ما بين 1501 و1744، ومن المحتمل أن يكون عمرها بين 274 و517 سنة في وقتنا الحاضر، وحتى لو اعتبرنا الرقم الأصغر هو السن الحقيقي، تظل أقدم الفقاريات الحية المعروفة.

عرف العلماء دائمًا أن قروش "جرينلاند" تمتلك فترات حياة طويلة، لكنهم لم يستطيعوا معرفة المدة، وتنمو أسماك القرش هذه بمقدار سنتيمتر واحد في السنة، وتصل إلى مرحلة النضج الجنسي عند 150 عامًا.

- السلحفاة جوناثان:

يقدر الخبراء أن جوناثان ولد في عام 1832، ويبلغ من العمر 186 عامًا في عام 2018 الجاري، ويعيش في جزيرة "سانت هيلينا" البريطانية التي أحضر إليها عام 1882، وهناك صورة له التقطت عام 1902، حينما كان يعيش في "بلانتيشن هاوس"، المقر الرسمي لحاكم منطقة "سانت هيلينا" البريطانية، وجدير بالذكر أن جوناثان لم تزوج أبدا بالرغم من محاولات كثيرة معه.

- الحوت جراني:

هي أقدم حوت قاتل معروف، ويعتقد أنها ولدت في عام 1911، وليصل سنها لـ 107 سنة في عامنا الجاري، تعيش في المحيط حاليا.