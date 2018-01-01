آخر الأخبار

راسل كرو يقيم مزادا لطلاقه... تعرف على محتوياته

راسل كرو يقيم مزادا لطلاقه... تعرف على محتوياته

محاكمة أب وأم بسبب اسم ابنتهما

محاكمة أب وأم بسبب اسم ابنتهما

ماذا يحدث لك لو انقطعت عن التبرز لفترة طويلة؟

ماذا يحدث لك لو انقطعت عن التبرز لفترة طويلة؟

بالصور| أطباء يستخدمون ساق المريض المبتورة كـ"وسادة"

بالصور| أطباء يستخدمون ساق المريض المبتورة كـ"وسادة"

فيديو "السلحفاة المحظوظة" يحقق آلاف المشاهدات.. ماذا حدث لها؟

اليوم PM 06:31
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: الوطن

نجت سلحفاة من الموت سحقا تحت أقدام قطيع من الفيلة في حادثة وثقها فيديو نشر أخيرا ولقي تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو فيلة تسير وكأنها تتفادى ضرب السلحفاة أو ركلها، وتصادمت أرجل الفيلة مع الحيوان الصغير بصورة عرضية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، أن الفيديو سجل في جنوب أفريقيا.

وقال مصور الفيديو إن السلحفاة كانت في طريقة عودتها بعد أن شربت من المياه الموجودة في حفرة مجاورة، عندما اعترضت طريقها الحيوانات الضخمة في محمية كوا مارتين لوديغ.

وليس واضحا إذا كان الفيلة تعرف أن السلحفاة موجودة أم أنها صخرة ينبغي تجاوزها، لكن في النهاية تفادت الحيوانات الضخمة التي يزن بعضها 6 آلاف كيلوغرام سحق السلحفاة.

ونال الفيديو 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 6 أيام من نشره، وأثار مئات التعليقات على شبكات التواصل.

أخبار متعلقة

أمن الإسكندرية يضبط سلحفاة مذبوحة قبل بيعها

أمن الإسكندرية يضبط سلحفاة مذبوحة قبل بيعها

بالفيديو| رجل ينقذ "سلحفاة" من الموت غرقا

بالفيديو| رجل ينقذ "سلحفاة" من الموت غرقا

"كب كيك على شكل كلب" و"سلحفاة برأسين".. حواديت العالم في أسبوع

"كب كيك على شكل كلب" و"سلحفاة برأسين".. حواديت العالم في أسبوع

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

آخر العمليات التجميلية لرودريجو ألفيس، الرجل المعروف بهوسه بتلك العمليات، هي جراحة تجميلية لإزالة الأضلاع، وبعدها احتفظ بهم كنوع من التذكارات.

فيديو| حصان تمتطيه فتاة شبه عارية يثير أزمة داخل ملهى ليلي

فيديو| حصان تمتطيه فتاة شبه عارية يثير أزمة داخل ملهى ليلي

فيديو| حصان تمتطيه فتاة شبه عارية يثير أزمة داخل ملهى ليلي

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

بالفيديو| الهزيمة الثالثة لـ"جون سينا".. هل ضاع حلم دخوله "ريسلمانيا"؟

شهد مهرجان "فاست لين" 2018 صدمة لجماهير المصارعة الحرة WWE بهزيمة النجم جون سينا للمرة الثالثة على التوالي

"خوفا من الفضيحة".. طالبة وعشيقها يقفزان من نافذة مبنى مرتفع

"خوفا من الفضيحة".. طالبة وعشيقها يقفزان من نافذة مبنى مرتفع

"خوفا من الفضيحة".. طالبة وعشيقها يقفزان من نافذة مبنى مرتفع

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم