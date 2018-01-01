فيديو "السلحفاة المحظوظة" يحقق آلاف المشاهدات.. ماذا حدث لها؟

نجت سلحفاة من الموت سحقا تحت أقدام قطيع من الفيلة في حادثة وثقها فيديو نشر أخيرا ولقي تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو فيلة تسير وكأنها تتفادى ضرب السلحفاة أو ركلها، وتصادمت أرجل الفيلة مع الحيوان الصغير بصورة عرضية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، أن الفيديو سجل في جنوب أفريقيا.

وقال مصور الفيديو إن السلحفاة كانت في طريقة عودتها بعد أن شربت من المياه الموجودة في حفرة مجاورة، عندما اعترضت طريقها الحيوانات الضخمة في محمية كوا مارتين لوديغ.

وليس واضحا إذا كان الفيلة تعرف أن السلحفاة موجودة أم أنها صخرة ينبغي تجاوزها، لكن في النهاية تفادت الحيوانات الضخمة التي يزن بعضها 6 آلاف كيلوغرام سحق السلحفاة.

ونال الفيديو 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 6 أيام من نشره، وأثار مئات التعليقات على شبكات التواصل.