فيديو| من راموس إلى ستاد القاهرة.. "نداء الطبيعة" يحرج لاعبي كرة القدم

كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى حول العالم، بسببها يتحول لاعبوا الفرق المختلفة إلى نجوم مشهورين، ولكن أحيانًا يحدث بعض المواقف الطريفة والمحرجة للاعبين خلال تلك المباريات، ويشاهدها معظم المتابعين، لأنها تنقل على الهواء مباشرة.

آخر تلك المواقف المحرجة كانت أمس، في المباراة التي جمعت فريقي ريال مدريد وإيبار في الجولة 28 من دوري المحترفين الإسباني، والذي فاز فيها الفريق الملكي "2-1"، عندما خرج قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، من أرض الملعب للذهاب إلى الحمام، حيث غاب حوالي 5 دقائق عن المباراة، كما أوضح المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ولكن هذه ليست أول مرة يتعرض فيها لاعب كرة قدم لمثل هذا الموقف، حيث سبق راموس أكثر من لاعب أوقفوا مبارياتهم وخرجوا لتلبية نداء الطبيعة، ومن هؤلاء اللاعبين:

- نجم فريق برشلونة الحالي لويس سواريز:

عام 2014، في مباراة ودية جمعت منتخبي الأوروجواي والسعودية، ترك مهاجم الأوروجواي، وفريق برشلونة الإسباني، المباراة من أجل دخول الحمام.

وأكد موقع "ديلي ميل" الإنجليزي أن مهاجم الفريق الكاتلوني طلب من حكم المباراة بالفعل السماح له بترك المباراة ليذهب إلى الحمام وهو ما وافق عليه الحكم، وتوقف اللعب حتى عاد سواريز لأرض الملعب مرة أخرى حيث اعتذر بعدها للجميع.

- حارس مرمى فريق كويتي:

خلال الدوري الكويتي، عام 2013، توقفت إحدى مباريات الدوري، بين فريقي الخليبخاط والجهرة، وهذا بسبب خروج حارس مرمى فريق الخليبخاط للذهاب إلى دورة المياه.

- لاعب مالي أمام منتخب مصر

في أثناء مباراة منتخب مصر ونظيره المالي، بكأس الأمم الإفريقية للشباب، عام 2011، والتي أقيمت على ملاعب جنوب إفريقيا، تبول اللاعب المالي، كونيه، على أرضية الملعب، أثناء سير المباراة.

- لاعب يتبول في استاد القاهرة:

ورصدته عدسات المصورين في الملاعب المصرية، وبالتحديد في مباراة مصر وكوت ديفوار، بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2006، لاعب المنتخب الإيفواري، بلاسية كواسية، يتبول على أرضية ملعب استاد القاهرة، أمام 100 ألف متفرج، أثناء استعداد الفريقين لتنفيذ ركلات الترجيح، مستغلا تجمع الفريق حوله وتوقف اللعب.

- ينز ليمان الألماني:

تبول الحارس الألماني، ينز ليمان، عام 2009، أمام أكثر من 40 ألف متفرج خلال مباراة فريقه "شتوتجارت" مع "يونيريا أورزيتشيني" الروماني في دوري أبطال أوروبا.

وانتظر ليمان ابتعاد الكرة عن منطقة مرماه، ليغادر حدود الملعب ويتجه نحو إحدى اللوحات الإعلانية خلف المرمى، ليتبول فيما المباراة تسير بشكل طبيعي ومن ثم يعود إلى عرينه، دون أن يلاحظه الحكم.