بالفيديو| مشاجرة عنيفة بين راكبين على متن طائرة أمريكية

تداول المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين راكبين على متن طائرة أمريكية.

وجاء ذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية "ساوث ويست" الأمريكية، والتي كانت تستعد لمغادرة ولاية دالاس متجهة إلى ولاية لوس أنجلوس، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "لوس أنجلوس" المحلية.

وتطورت المشادة الكلامية بين الراكبين إلى مشاجرة وتبادل خلالها الاثنان اللكمات، وتدخل بعض الركاب لوقف العراك لكن دون جدوى حيث تسببت المشاجرة في تأخر إقلاع الرحلة ما يقرب من الساعة، وتم تسليم الراكبين إلى السلطات المحلية.