بالصور| "أغرب حالات حديثي الولادة".. جنين بـ7 أسنان وآخر بعضوين ذكريين

العالم مليء بالغرائب والعجائب التي تثير الدهشة، ومن أغربها تلك التي تخلق بشكل طبيعي، فالخروج عن المألوف دائمًا يثير الانتباه، وخصوصا عند الأطفال حديثي الولادة، وهناك العديد من الحالات الغريبة لأطفال رضع ولدوا بمظاهر وأمراض عجيبة جدًا.

كان آخرها ما شهدته مدينة كوستي في السودان، اليوم الأربعاء الماضي، حينما وضعت سيدة طفل مولود بجسد واحد وقلب واحد ورأسين، ويشرف عليه حاليا فريق من الأطباء، وبحسب أطباء، تعتبر الحالة نادرة، ولم تسجل من قبل في مستشفيات السودان، وفقا لموقع "العربية. نت".

- طفل بـ"عضوين ذكريين"

وفي عام 2017، ولد طفل له عضو ذكري إضافي على ظهره، ويرى المختصين أن هذا العضو يعود لتوءم طفيلي فشل في النمو داخل الرحم.

ونجح الجراحون في معهد البحوث العلمية لطب الأطفال في "أذريبجان" في التخلص من العضو، وصار الطفل طبيعيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

- جنين بـ7 أسنان

وفي الهند، جرت ولادة طفل، عام 2017، يعتبر حالة نادرة من نوعها، حيث أنه ولد لديه 7 أسنان كاملة، وبعد أن اكتشف والدا الطفل ذلك نقل إلى وحدة العناية المركزة في منطقة "أحمد أباد" غرب الهند، وظل هناك 10 أيام لمعالجته من بعض الالتهابات.

ولكن وجدت أمه نيكيتا، وسنها 31 عامًا، صعوبة في إرضاعه، وقال الطبيب المسؤول عن الحالة إنه من النادر أن يولد طفل بسن واحدة ولكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها حيث لم يولد أي طفل بسبعة أسنان، حسب موقع "روسيا اليوم".

- حالة نادرة تحدث مرة بين مليون حالة

وهناك حالة ولادة أخرى تعتبر نادرة جدًا، تحدث بما يتراوح بين مرة من كل مليون إلى مرة من كل 100 مليون حالة ولادة، حيث ولد 3 توائم متطابقين بطريقة طبيعية من دون عمليات تخصيب، عام 2013، وهذا في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، وأنتجت الولادة النادرة 3 توائم متطابقين "آبي" و"برين" و"لوريل"، وأوضح الأطباء أن التوائم الإناث الثلاثة هم نتاج انقسام بويضة واحدة أصلية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

- رأس على شكل قلب

وضعت أم إندونيسية طفلها بعد عناء دام 9 أشهر برأس على شكل قلب، في حالة نادرة جدا، خلال عام 2014.

وكان يعاني الطفل محمد نافع من ورم ضخم في الجانب الأيمن من وجهه تسبب في جعل رأسه يبدو على شكل قلب، وأشار الأطباء إلى أن الورم نما بشكل سريع جدا قبل الولادة مباشرة.

وقالت الأم: " أنا حائرة ماذا أفعل مع ابني، والأطباء لا يمكن أن يفعلوا الكثير لمرض ابني ولم أحصل على الخدمة القصوى".

- طفل بـ"قرن"

آخر تلك الحالات الغريبة، كان في 2018، حينما شهد مستشفى فلبيني، حالة ولادة نادرة لطفل رضيع يسمى "نهيل"، حيث ولد بقرن ينمو أعلى رأسه، وأصيب الأطباء بالصدمة بعد الولادة.

واكتشف الأطباء تورما بحجم البيضة على رأسه، وتولى الأب والأم البالغان من العمر 20 عاما الرعاية الكاملة لطفلهما على مدار الساعة بعد عودتهما إلى المنزل، لكن التورم الغريب نما بسرعة.

وتنتظر الأسرة الآن إجراء عملية لإنقاذ حياة الطفل التي تم تأجيلها بسبب تكاليف المستشفى، بحسب ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.