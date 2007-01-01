بالصور| "رب صدفة".. أشخاص جمعتهم صورة واحدة قبل تعارفهم بسنوات

"رب صدفة خير من ألف ميعاد".. حكمة يتداولها الناس عبر الزمن، تعبر عن كم الأمور التي يمكن حدوثها في حياة الإنسان دون ترتيب سابق لها، فكم مرة كشفت المصادفات جواسيس وساعدت في حل جرائم، ولكن أغرب ما انتجته الصدفة؛ اكتشاف أشخاص وجودهم في نفس الأماكن التي تواجد فيها آخرين عندما كانوا صغارًا دون أن يعرفوا بعضهم البعض، وعقب مرور السنوات، يجتمع هؤلاء الأشخاص مرة أخرى ولكن تلك المرة حينما يكون بينهم علاقة قوية، قد تكون في غالبية الأحيان علاقة زواج.

اكتشف رجل صيني أثناء تصفحه "ألبوم" زوجته وجوده في صورة التقطتها زوجته أثناء عطلة مع عائلتها قبل أن تلتقي به بعشر سنوات، في مدينة "تشنجداو" الصينية، وبعدها بأكثر من عقد من الزمان، شاءت الأقدار بأن يلتقي الشابان ويتزوجا، وقالا بأن هذا فأل جيد على علاقتهما التي ستدوم إلى الأبد، وفقا لموقع "24".

لم تكن تلك الواقعة الأولى في عالم الصدف، حيث سبق وتكرر الأمر مع كل من إيمي مايدن، ونيك ويلر، اللذين اكتشفا تواجدهما في صورة واحدة، خلال فترة الطفولة دون أن يتوقع أي منهما أن يتزوجا في يوم من الأيام.

يظهر في الصورة، التي عثر عليها العروسان في ألبوم قديم بمنزل جدة العريس، العريس يجلس بصحبة أصدقائه، في حين تظهر عروسه المستقبلية في خلفية الصورة.

تستمر المصادفات بين الأزواج، حيث وجد عريس أمريكي نفسه في صوره لدى عروسته، فبعدما شاهدت صورها وهي طفلة صغيرة بصحبة شقيقاتها الصغار في مدينة "ديزنى لاند" بالولايات المتحدة الأمريكية في "كاليفورنيا"، عرضت العروس الصور على خطيبها، الذي فوجئ عندما رأى الصورة بأنه هو ووالده موجودان بالصورة أيضًا، حيث كان بعربة الأطفال ووالده يدفعه أمامه في نفس المكان وفي نفس الوقت الذي التقطت الصورة فيه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تتوقف المصادفات عند العرسان فقط، ففي عام 2007، سافر رجل يدعى مايكل ديك، وتنقل في أنحاء بريطانيا بحثًا عن ابنته ليزا، التي اختفت قبلها بـ10 سنوات.

نشرت صورة للأب المكلوم على ابنته في صحيفة محلية، بحثا عنها، التقطها له أحد مراسلي الصحيفة، وبالصدفة اكتشف بعد أن عثر على ابنته أنها كانت تمر في خلفية الصورة بنفس اللحظة التي التقطت فيها أثناء رحلة بحث الوالد عنها.