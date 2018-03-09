فيديو نادر للأمير سعود بن عبد العزيز في لندن عام 1938

الأمير سعود بن عبد العزيز
عرض حساب "ذاكرة الماضي الجميل" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو نادر للأمير السعودي سعود بن عبد العزيز أثناء زيارة رسمية أجراها للعاصمة البريطانية لندن عام 1938.
ويأتي عرض هذا المقطع النادر بالتزامن مع زيارة أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، انتهت اليوم الجمعة.
يذكر أن عشاء عمل جمع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس 8 مارس، في مقر إقامتها الريفي في باكينغهامشير.
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن كواليس العشاء، الذي تناول مناقشة مجموعة من القضايا الشائكة، مثل أزمة اليمن، واتفاقات الدفاع والأمن، وتضمن العشاء أيضا تقديم ماي هدية وصفت بأنها "غير تقليدية" إلى ولي العهد السعودي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانية إن تلك الهدية عبارة عن "وثيقة تاريخية" تظهر شجرة عائلة آل سعود.
فيديو نادر— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) March 9, 2018
ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز يصل لندن في 18 أغسطس 1938م
المصدر: @kingsaud
اللهم ارحم الملك سعود وأسكنه جنات الفردوس#ولي_العهد_في_بريطانيا pic.twitter.com/JVapJFvxDQ
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