آخر الأخبار

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

بالصور| "رب صدفة".. أشخاص جمعتهم صورة واحدة قبل تعارفهم بسنوات

بالصور| "رب صدفة".. أشخاص جمعتهم صورة واحدة قبل تعارفهم بسنوات

فيديو نادر للأمير سعود بن عبد العزيز في لندن عام 1938

فيديو نادر للأمير سعود بن عبد العزيز في لندن عام 1938

"اليهودي الفقير".. آيس كريم جديد يثير الجدل في روسيا

"اليهودي الفقير".. آيس كريم جديد يثير الجدل في روسيا

"اليهودي الفقير".. آيس كريم جديد يثير الجدل في روسيا

أمس PM 11:13
اليهودي الفقير

اليهودي الفقير

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

فتحت السلطات الروسية تحقيقا مع مسئولين عن مصنع آيس كريم، لاستخدامه صورًا وعبارات مثيرة للجدل.

ووفقًا لما قاله موقع "يورونيوز"، فإن المصنع يحمل اسم "سلافيستا"، الذي يقع في نابرجناي شلني (600 ميلا شرق موسكو)، يغلّف منتجاته بأوراق طُبع عليها علم إسرائيل، مكتوب عليها "يهودي فقير".

ما فعله المصنع أثار غضب ليونيد شتاينبرج، زعيم اليهود في نابرجناي شلني، الذي اتهم المصنع بـ"العنصرية"، وطالب بوقف إنتاجه ومبيعاته، فيما قال مكتب المدعي العام في المدينة أنه سيحقق في الشكوى.

وترافق إطلاقه آواخر فبراير الماضي، مع نص دعائي يقول: "قرن مليء بالآيس كريم، بنكهتي الشوكولاتة والفستق. جرب مذاقه، لتعرف أنه ليس فقيرا".

تلك الواقعة ليست الأولى في سجلات المصنع، حيث أطلق من قبل حملة منتجات تحت اسم "باراك الصغير"، فيما احتوى الغلاف صورة صبي أفريقي، وهو ما اعتبرته الصحف الأمريكية حينها إهانة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كما تضمنن غلاف منتج آخر إهانة عرقية بحق الأوكرانيين.

أخبار متعلقة

من الفلفل الحار.. شروط تجربة أخطر آيس كريم في العالم

من الفلفل الحار.. شروط تجربة أخطر آيس كريم في العالم

بالصور| حفلة آيس كريم على شرف الأميرة "بيلا".. كلبة عمرها 15 عاما

بالصور| حفلة آيس كريم على شرف الأميرة "بيلا".. كلبة عمرها 15 عاما

اليابان تخترع "آيس كريم" لا يذوب

اليابان تخترع "آيس كريم" لا يذوب

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بركات مكتشف حجر "هيباتيا".. عالم أفنى عمره في عشق أحجار السماء

بركات مكتشف حجر "هيباتيا".. عالم أفنى عمره في عشق أحجار السماء

«أنا مش بعمل أبحاث عشان أترقى، أنا مش أستاذ جامعى، أبحاثى لمتعتى الشخصية، دافعها الحب، أولاً وأخيراً»، يقولها الجيولوجى المصرى الدكتور على بركات، باعتزاز شديد،

في تركيا.. ممثل مشهور يمارس زنا المحارم مع ابنة شقيقه

في تركيا.. ممثل مشهور يمارس زنا المحارم مع ابنة شقيقه

في تركيا.. ممثل مشهور يمارس زنا المحارم مع ابنة شقيقه

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

"الرجل الدمية" مهووس بعمليات التجميل وأزال 4 أضلاع من جسده

آخر العمليات التجميلية لرودريجو ألفيس، الرجل المعروف بهوسه بتلك العمليات، هي جراحة تجميلية لإزالة الأضلاع، وبعدها احتفظ بهم كنوع من التذكارات.

هذه المدينة الأكثر إزعاجا في العالم

هذه المدينة الأكثر إزعاجا في العالم

هذه المدينة الأكثر إزعاجا في العالم

"وزراء مالية".. أصحاب هذه الأبراج يجيدون إدارة أموالهم

"وزراء مالية".. أصحاب هذه الأبراج يجيدون إدارة أموالهم

يمتلك بعض الناس مهارة خاصة في التعامل مع إدارة الأموال وطريقة إنفاقها الصحيحة والبعض الآخر لا يعرف الطريقة السليمة في إدارة امواله، لكن إذا كنت من أصحاب هذه الأ