"اليهودي الفقير".. آيس كريم جديد يثير الجدل في روسيا

فتحت السلطات الروسية تحقيقا مع مسئولين عن مصنع آيس كريم، لاستخدامه صورًا وعبارات مثيرة للجدل.

ووفقًا لما قاله موقع "يورونيوز"، فإن المصنع يحمل اسم "سلافيستا"، الذي يقع في نابرجناي شلني (600 ميلا شرق موسكو)، يغلّف منتجاته بأوراق طُبع عليها علم إسرائيل، مكتوب عليها "يهودي فقير".

ما فعله المصنع أثار غضب ليونيد شتاينبرج، زعيم اليهود في نابرجناي شلني، الذي اتهم المصنع بـ"العنصرية"، وطالب بوقف إنتاجه ومبيعاته، فيما قال مكتب المدعي العام في المدينة أنه سيحقق في الشكوى.

وترافق إطلاقه آواخر فبراير الماضي، مع نص دعائي يقول: "قرن مليء بالآيس كريم، بنكهتي الشوكولاتة والفستق. جرب مذاقه، لتعرف أنه ليس فقيرا".

تلك الواقعة ليست الأولى في سجلات المصنع، حيث أطلق من قبل حملة منتجات تحت اسم "باراك الصغير"، فيما احتوى الغلاف صورة صبي أفريقي، وهو ما اعتبرته الصحف الأمريكية حينها إهانة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كما تضمنن غلاف منتج آخر إهانة عرقية بحق الأوكرانيين.