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بالصور| بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

منذ 11 دقيقة
حفل أوسكار الـ90

حفل أوسكار الـ90

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

بدأ توافد نجوم العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورتها الـ90.

كان من أوائل الحضور المغنية الأمريكية الكلومبية صوفيا كارسون، والكاتب بن ليونس، والمخرج الفرنسي اللبناني زياد دويري.

الحفل من تقديم المذيع الأمريكي جيمي كيميل، للعام الثاني على التوالي، وسيذاع الحفل مباشرة عبر شبكة ABC.

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