بالصور| كلاب تشارك في بطولة البرازيل المفتوحة للتنس

كلاب تشارك في بطولة البرازيل المفتوحة للتنس
يقدم اللاعبون، في بطولة التنس الدولية المفتوحة في البرازيل، مباريات متميزة ومليئة بالإثارة، لكن ليس هم فقط النجوم الوحيدون، الذين يلمعون في تلك البطولة هذا الأسبوع.
يشارك بعض الكلاب في العمل الخاص بالبطولة، ويقول لاعب التنس النيوزلاندي المحترف أرتيم ستاك: "الكلاب مسلية جدا، وتضيف الكثير من المرح، وتعتبر هي الشيء الصغير البسيط الذي أضاف جو رائع بالفعل في الملعب"، وفقا لموقع "atpworldtour".
وهذا العام يعد الثالث على التوالي الذي يشارك فيها الكلاب في هذا الحدث الضخم الذي يقام في مدينة "ساوباولو" البرازيلية، حيث أظهرت تلك الكلاب المشاركة مهاراتها من خلال الجري، خلف الكرات التي أصابت الشباك، والعودة بها إلى مكان تخزين الكرات مثل ما يمكن أن يفعل أي صبي أو فتاة.
ويشارك 6 كلاب؛ بوبي، دودا، جابرييل، كيكا، ميل، ثور، وتتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات، وهم كلاب ضالة أُخذوا إلى محكمة، وأُنقذوا بعدما تخلى عنهم أصحابهم، وتعيش تلك المجموعة حاليا في منظمة غير حكومية في انتظار اعتمادهم ومنازلهم الجديدة.
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