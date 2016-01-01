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"تويتر" يطلب مساعدات خارجية.. تعرف على السبب

منذ 16 دقيقة
تويتر

تويتر

كتب: مصطفى الصبري

طلب موقع التدوينات القصيرة، "تويتر" معاونة خارجية لتقييم الأجواء حول التغريدات التي ترسل عبر الموقع، رغبة في تقوية محاربة البرمجيات الآلية التي تعترض عملها مثل "بوتات" الإنترنت، أو الحسابات المتخصصة في نشر تعليقات خارجة عن مواضيع النقاش، وهذا يعرف بالمتصيدين أو "ترول".

وطرح "تويتر" اقتراحا على خبراء خارجيين، حيث طلب منهم إرسال أفكارهم للمساعدة في تحديد الأجواء المنتشرة، عبر الموقع الاجتماعي وكيف يمكن قياس ذلك، وفقا لموقع "العربية. نت".

وغرد رئيس "تويتر"، جاك دورسي، على موقع التدوينات القصيرة، بهدف تقديم المبادرة، قائلا: "لا يمكننا، ولا نريد فعل ذلك بمفردنا، فإذا ما أردتم تحسين أمر ما يجب أن تكونوا قادرون على قياسه".

اكتشفت "تويتر"، ومعه منصات إلكترونية أخرى، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، الطريقة التي استخدمت فيها "بوتات" الإنترنت لإحداث شرخ سياسي ونشر أخبار مزيفة.

وأوضح دورسي، المشارك في تأسيس "تويتر": "سجلنا انتهاكات ومضايقات وجيوشا من المتصيدين، وتلاعبات عن طريق "بوتات" الإنترنت، وحملات بشرية منسقة، فضلاً عن حملات تضليل".

وأضاف في تغريدته نفسها: "لسنا فخورين بالطريقة التي استغل فيها الناس خدمتنا، أو عدم قدرتنا على تصحيح الوضع بالسرعة المطلوبة".

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