معلومات لا تعرفها عن البنطلون "الجينز"

البنطلون "الجينز" هو أكثر الملابس الشائعة في العالم، يرتديه معظم الناس، رجالا ونساء وأطفالا، وفيما يلي بعض المعلومات التي ربما لا تعرفها عن "الجينز"، وفقا لموقع "howstaffworks" الأمريكي.

- واخترع القماش الذي تصنع منه هذه السراويل شخصان؛ ليفي شتراوس، وهو مهاجر ألماني عمل في متجر للبضائع الجافة في "سان فرانسيسكو" في أمريكا، وجاكوب ديفيس، خياط من "رينو" التي تقع في ولاية "نيفادا" الأمريكية.

- كان الغرض الأساسي من "الجينز" تقديم سراويل قوية وتتحمل أعباء العمل لعمال المناجم، في سبعينيات القرن 19.

- السبب الرئيسي لوجوده مسامير صغيرة من المعدن عند الجيوب هو أنه ليس هناك أي جزء آخر من الملابس، أكثر عرضة للتمزق في ملابس عمال المناجم من الجيوب، لذلك وضعت تلك المسامير لمنع التمزق وقتها.

- الجيب الخامس الصغير، يسمى جيب الساعة، لأنه كان في الأصل مصنوع لوضع ساعة الجيب في داخله.

- أصل تسمية "الجينز" تأتي من أحد الموانئ الأوروبية التي صنعت فيها أقمشة مماثلة في العصور الوسطي، حيث حاول النساجون في "نيم" بفرنسا، إعادة إنتاج سروال قطني كان مشهورا في "جنوة" الإيطالية، وبدلا من ذلك وصلوا لنسيج قوي مختلف وخاص بهم، وسمي "سيرج دي نيم"، واختصر في وقت لاحق إلى "الدنيم"، واستخدم ستراوس وتايلور تلك الأنسجة لصناعة "الجينز".

- الأفلام الأمريكية هي من تسببت في جعل "الجينز" ذو شعبية كبير، حيث في عام 1955، صنع جيمس دين، فيلم كلاسيكي ظهر فيه يرتدي سراويل من "الجينز"، وارتدي مارلون براندو وكثير من الممثلين نفس السروال، وصار "الجينز" هو السروال السائد في خمسينيات القرن الماضي.