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لماذا يتسبب الفطر في الهلوسة؟

منذ 15 دقيقة
لماذا يتسبب الفطر في الهلوسة؟

لماذا يتسبب الفطر في الهلوسة؟

كتب: الوطن

اكتشف علماء الأحياء الأمريكيين، أن الفطر يحمي نفسه من الأخطار الخارجية عن طريق إفرازه مادة تسمى "السيلوسيبين".

ونقلت "روسيا اليوم" عن مجلة  "Evolution Letters"، أن علماء من جامعة أوهايو اجروا دراسة على ثلاثة أنواع من الفطريات، التي تفرز مادة السيلوسيبين "مركب كيميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر".

وأوضحت النتائج أن هذه الفطريات تفرز مادة السيلوسيبين لحماية نفسها من الحشرات، التي تتنافس معها على موارد النمو كالماء. وهذا ما أظهرته دراسات سابقة حول غياب النمل الأبيض "الذي يتغذى على الخشب" في الأوساط التي ينمو فيها الفطر.

كما وجد العلماء أيضا الأثر الإيجابي لمادة السيليوسيبين على الأشخاص الذين يتّبعون حمية غذائية للتنحيف، فهذه المادة بالاضافة لتسببها في الهلوسة، تعد من المواد التي تقلل من الشهية إزاء الطعام.

وينوي الباحثون إجراء تجارب أكثر على الفطر، والمادة المحرضة على الهلوسة، لاستخدامها في المستقبل في الأدوية والعقاقير الطبية.

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