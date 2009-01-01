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بالصور| زرافات تأكل مع الزبائن في مطعم كيني

منذ 25 دقيقة
الزرافات تأكل مع الزبائن في مطعم كيني

الزرافات تأكل مع الزبائن في مطعم كيني

كتب: مصطفى الصبري

تخيل أنك تقيم في فندق "جيراف مانور" الكيني، واستيقظت صباحا ثم ذهبت لتناول الإفطار، ستفاجئ أنك تأكل برفقة الزرافات التي تمد رؤوسها من خلال النوافذ للحصول على بعض الطعام.

وأنشأ "جيراف مانور" في ثلاثينيات القرن الماضي، بتصميم رائع على مساحة 12 فدانا من الأراضي، بالإضافة إلى ملاذ مجاني للتجوال لزرافات "روتشيلد" المهددة بالانقراض، مساحته 140 فدان من الغابات المناسبة لها.

ويرجع تاريخ هذا الفندق الكيني إلى عام 1932، عندما كانت رحلات السفاري الأفريقية في رواج بسبب السياح الأوروبيين، وتمتلك الفندق مجمعة تجارية تسمى "سفاري" منذ عامي 2009، وتصفه المجموعة المسؤولة عنه قائلة: "الواجهة الفخمة، والديكور الداخلي الأنيق، والحدائق الخضراء، والشرفات المشمسة، والساحات المبهجة.

وهناك زرافات في كل مكان في الفندق، وفي أوائل السبعينيات، صار الفندق يشارك في الحفاظ على الزرافات من خلال إنشاء الصندوق الأفريقي للحفاظ على الحياة البرية المهددة بالانقراض، وهي منظمة خيرية للمساعدة في دعم الزرافات البرية "روتشيلد"، ولا تزال نشطة حتى اليوم، والعائدات المالية من الفندق تذهب نحو مساعدة هذه الأنواع من الزرافات المهددة بالانقراض.

وهذا يعني أنه حينما تزور هذا الفندق وتستمتع بالطعام الممتاز والمناظر الرائعة والصحبة الزرافات على الطعام، فأنت في الواقع تساعد على الحفاظ على أنواع مهددة بالانقراض.

 

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