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بالفيديو| قرية تتحول إلى بحيرة للغوص بسبب الأمطار

أمس PM 11:18
قرية تتحول إلى بحير للغوص بسبب الأمطار الغزيرة

قرية تتحول إلى بحير للغوص بسبب الأمطار الغزيرة

كتب: الوطن

تسببت الأمطار الغزيرة في تحويل قرية جارديم في البرازيل والتي تتمتع بشعبية واسعة بين السياح كمكان للتنزه، إلى مستنقع للغوص لعدة الأيام، وذلك لأن منسوب المياه ارتفع 3 أمتار.

وأظهرت لقطات الفيديو التي تداولها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القرية وكانها تحولت إلى بحيرة حيث غاص المصور تحت الماء لتظهر معالم القرية من جسور وأشجار تحت الماء، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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