آخر الأخبار

الكافيار ومسحوق الذهب.. طعام نجوم الأوسكار

الكافيار ومسحوق الذهب.. طعام نجوم الأوسكار

بالفيديو| "صبحي" عمره 80 عاما ويتحدى الزمن بالرياضة

بالفيديو| "صبحي" عمره 80 عاما ويتحدى الزمن بالرياضة

سباح أسترالي "مسن" يحطم رقما قياسيا.. عمره 99 عاما

سباح أسترالي "مسن" يحطم رقما قياسيا.. عمره 99 عاما

طالب يدفع 1600 دولار ثمن رحلة "أوبر".. تعرف على السبب

طالب يدفع 1600 دولار ثمن رحلة "أوبر".. تعرف على السبب

الكافيار ومسحوق الذهب.. طعام نجوم الأوسكار

اليوم AM 11:38
الكافيار ومسحوق الذهب.. طعام نجوم الأوسكار

الكافيار ومسحوق الذهب.. طعام نجوم الأوسكار

كتب: وكالات

سيتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير وولفجانج باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد المقبل في لوس أنجلوس، فيما ستكون المأدبة عامرة بأشكال متنوعة من الطعام الشهي يستخدم فيها باك نحو 136 كيلوغراما من لحم ميازاكي واجيو الياباني و1500 بيضة لطيور السمان.

وبحسب "رويترز"، كشف الطاهي الشهير، الذي يعد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، عن قائمة الطعام المميزة، الخميس، التي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوجرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وقال باك (68 عاما) المولود في النمسا "جميعنا متحمسون حقا، وأعتقد فعلا أن الأمر يكون دوما مناسبة خاصة جدا لنا".

وتزيد الأطباق التي ستقدم للضيوف على 50 طبقا وتشمل مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء وقسم مخصص لطعام البحر النيء لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطا، بالإضافة لحلوى الماكرون بنكهات مستوحاة من مزيج المشروبات الكحولية (الكوكتيل).

وستتطلب المأدبة طاقم عمل يضم أكثر من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لذ وطاب من الأطباق.

وقال باك وعلى وجهه ابتسامة واسعة "طالما لم تسأم الأوسكار مني فلن أسأم منها".

أخبار متعلقة

"الأوسكار" تعلن عن مجموعة جديدة لمقدمي حفل توزيع الجوائز

"الأوسكار" تعلن عن مجموعة جديدة لمقدمي حفل توزيع الجوائز

13 ترشيحا لـ"The Shape of Water" في جوائز الأوسكار

13 ترشيحا لـ"The Shape of Water" في جوائز الأوسكار

للمرة الـ21.. ترشيح ميريل ستريب لجائزة الأوسكار

للمرة الـ21.. ترشيح ميريل ستريب لجائزة الأوسكار

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| لحظة خطف طفلة بالقرب من والدها

بالفيديو| لحظة خطف طفلة بالقرب من والدها

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لخظة خطف طفلة من بالقرب من والدها

بالفيديو| إجبار جمل على بلع أفعى حية.. مشهد صادم

بالفيديو| إجبار جمل على بلع أفعى حية.. مشهد صادم

تداول مستخدمون عبر الشبكات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو صادم لشخصين

بالفيديو| لقطات مؤثرة لإنعاش قلب قطة وعودتها للحياة

بالفيديو| لقطات مؤثرة لإنعاش قلب قطة وعودتها للحياة

أنقذ رجال الحماية المدنية العشرات من سكان مجمع سكني في مدينة فولجوجراد الروسية بعد اندلاع حريق هائل وكان من بين الناجين قطة.

حيلة ذكية من محامي تؤجل تنفيذ حكم الإعدام ضد موكله: "مش فاكر الجريمة"

حيلة ذكية من محامي تؤجل تنفيذ حكم الإعدام ضد موكله: "مش فاكر الجريمة"

تسبب إدعاء محامي متهم أدين بجريمة قتل ظابط في تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في موكله لمدة 30 عام.

بالصور| استخراج زجاجة طولها 3 بوصات من أمعاء مريض صيني

بالصور| استخراج زجاجة طولها 3 بوصات من أمعاء مريض صيني

كان على شاب صيني الإسراع في الوصول إلى المستشفى، بعد أن كان على مشارف الموت، بسبب كرة زجاجية يبلغ طولها 3 بوصات علقت فى قاع بطنه لمدة 7 ساعات تقريبا، حيث أجرى ا