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بالفيديو| "صبحي" عمره 80 عاما ويتحدى الزمن بالرياضة

اليوم AM 11:28
"صبحي" عمره 80 عاما ويتحدى الزمن بالرياضة

"صبحي" عمره 80 عاما ويتحدى الزمن بالرياضة

كتب: وكالات

للوهلة الأولى يتصور من يشاهد المسن المصري صبحي محمد، وهو يرفع الأثقال في صالة للألعاب الرياضية بالقاهرة، أنه رجل في منتصف العمر، لكن الرجل، الذي يتحدى الزمن، أكمل عامه الثمانين الشهر الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يحرص الرجل على تمرين عضلاته ليحافظ على لياقته البدينة قوية على مر السنين، من خلال تناول طعام صحي نظيف والمواظبة على التمرينات الرياضية.

ويرى الرجل المسن أنه مولود بميل طبيعي لممارسة الرياضة والحرص على التمرينات، مدعوما بتشجيع والده ومساندة أمه، التي كانت أحيانا تساعده ليرفع الأثقال في البيت.

وعندما بلغ عمره سبع سنين بدأ يمارس لعبة الجمباز، ثم بعد بضع سنوات بدأ في ممارسة المصارعة ورفع الأثقال التي يقول إنه أحرز فيها بطولات محلية عديدة على مستوى القطر المصري.

وبعد أن تقاعد ولم يعد يخوض بطولات خاصة بمحترفين استمر المسن في ممارسة التدريب ست مرات في الأسبوع، جامعا بين تدريبات رفع الأثقال وكمال الأجسام.

والآن نصحه طبيبه العام بأن يقلص أيام تمريناته إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع لمدة بين ساعتين وثلاث ساعات في اليوم.

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