نمور تفترس رجلا تهرب من دفع تذكرة حديقة الحيوان

حاول رجل في الأربعين من عمره التهرب من دفع ثمن تذكرة الدخول لـ"حديقة الحيوان"، مع أسرته وأصدقائه، فصادفه أحد النمور البرية، وهاجمه قبل أن يتجمع عدد من النمور الأخرى لمهاجمته، مما تسبب في موته بعد وقت قليل من نقله إلى المستشفى.

وحاول زهانج، التهرب من دفع 15 جنيها إسترلينيا ثمنا لتذكرة الدخول إلى الحديقة، فدخل من طريق آخر غير رسمي، حيث صادفه عددا من النمور التي قتلته بعضات في العنق، قبل أن تصيبه بعدد كبير من الجروح الخطيرة، بحسب "ميرو" البريطانية.

ونجح بعض العاملين بالحديقة، في تخويف النمور بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ونقل زهانج إلى المستشفى حيث استغرق الأطباء ساعة كاملة في خياطة جراحه، إلا أنه فارق الحياة بعد انتهاء الجراحة بوقت قليل.

وأشار التقرير إلى أن حديقة الحيوان الصينية، أغلقت أبوابها في ذلك اليوم، ولمدة 24 ساعة، بعد هذا الحادث المروع الذي أسفر أيضا عن مقتل أحد النمور، لكن الحديقة استأنفت عملها مجددا.