نمور تفترس رجلا تهرب من دفع تذكرة حديقة الحيوان

صورة من الواقعة
حاول رجل في الأربعين من عمره التهرب من دفع ثمن تذكرة الدخول لـ"حديقة الحيوان"، مع أسرته وأصدقائه، فصادفه أحد النمور البرية، وهاجمه قبل أن يتجمع عدد من النمور الأخرى لمهاجمته، مما تسبب في موته بعد وقت قليل من نقله إلى المستشفى.
وحاول زهانج، التهرب من دفع 15 جنيها إسترلينيا ثمنا لتذكرة الدخول إلى الحديقة، فدخل من طريق آخر غير رسمي، حيث صادفه عددا من النمور التي قتلته بعضات في العنق، قبل أن تصيبه بعدد كبير من الجروح الخطيرة، بحسب "ميرو" البريطانية.
ونجح بعض العاملين بالحديقة، في تخويف النمور بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ونقل زهانج إلى المستشفى حيث استغرق الأطباء ساعة كاملة في خياطة جراحه، إلا أنه فارق الحياة بعد انتهاء الجراحة بوقت قليل.
وأشار التقرير إلى أن حديقة الحيوان الصينية، أغلقت أبوابها في ذلك اليوم، ولمدة 24 ساعة، بعد هذا الحادث المروع الذي أسفر أيضا عن مقتل أحد النمور، لكن الحديقة استأنفت عملها مجددا.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لخظة خطف طفلة من بالقرب من والدها
كشفت دراسة حديثة عن أن الوظائف التي تحتاج إلى الوقوف أثناء العمل تكون أكثر إرهاقًا من الوظائف الأخرى، ويمكن أن تبطء القدرات الذهنية لدى العاملين، فضلًا عن أنها
أنقذ رجال الحماية المدنية العشرات من سكان مجمع سكني في مدينة فولجوجراد الروسية بعد اندلاع حريق هائل وكان من بين الناجين قطة.
تسبب إدعاء محامي متهم أدين بجريمة قتل ظابط في تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في موكله لمدة 30 عام.
لأول مرة.. تامر حسني يحيي حفل غنائي بالسعودية
تعليقات الفيسبوك