بعد أيام من إطلاق "جلاكسي إس 9".. "سامسونج" تعلن قرارا صادما

وصفت تقارير صحيفة عالمية إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الجديد، بعد أيام من إطلاقها هاتفها الأحدث "جلاكسي إس 9" أنه "قرار صادم".

وأفاد موقع "بي جي آر" التقني الصيني، بأن كل من ينتظر "جلاكسي إس 10"، عليه أن ينسى الأمر، فالشركة قررت التوقف عن إطلاق سلسلة "جلاكسي إس"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية، دي جيه كوه، تصريحات للصحفيين بمدينة برشلونة الإسباني، إن هواتف "جلاكسي إس" ستكون الأخيرة.

ونقل الموقع الصيني عن مصدر من داخل الشركة، أن العام المقبل، سيتم تغيير اسم السلسلة مع الاحتفاظ بكلمة "جلاكسي".

ويفتح ذلك الأمر الباب أمام تكهنات سابقة، كانت أشارت إلى أن "سامسونج" تنوي أن تعتمد اسم "جلاكسي إكس" في هواتفها المقبلة، بخاصة وأنه كان اسما مقترحا لهواتفها القابلة للطي.

يذكر أن بدأت "سامسونج" سلسلة "جلاكسي إس" منذ عام 2010.