بالصور| ولادة طفلة في حجم "آيباد"

وضعت امرأة طفلة قبل ميعاد ولادتها بـ3 أشهر، وعندما ولدت هذه الطفلة كان وزنها أقل من نصف كيلو جرام، ولكن بالرغم من ذلك فإن الطفلة الآن، وبعد 5 شهور من ولادتها، في صحة جيدة.

وأنجبت إيما ماسكيري، طفلتها، التي وصفتها صحيفة "ميرور" البريطانية، بالمعجزة، بعد 6 حالات من الإجهاض، وواجهت أسوأ أنواع الخوف عندما نقلت إلى المستشفى قبل ثلاثة أشهر من موعد الولادة.

ودخلت المستشفى، في شهر سبتمبر الماضي، وشخصت حالتها بما يعرف بـ "preeclampsia"، وهي حالة تعني ارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل.

ودخلت الطفلة، التي سموها "رو"، على الفور، في العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث تدهورت حالتها إلى درجة أنها كانت مريضة للغاية، ولم يكن معروف وقتها هل ستنجو أم لا.

وقالت إيما: "عندما أخبرنا الأطباء أن حالتها حرجة، لم نكن نعرف ما إذا كانت ستنجو، وأصعب جزء كان الانتظار، وأجهضت 6 مرات من قبل أن أصبح حاملا في رو، لذا نجاتها معجزة بالنسبة إلي".

وأضافت: "لم أكن أعرف أي شيء عن الولادة المبكرة، لذا حاول الفريق الطبي المسؤول أن يساعدونا وأعطوني كتب عن الموضوع، وقررت أن أكون إيجابية وأقنعت نفسي بأنها ستكون على ما يرام"

وتابعت والدة رو: "بعد وصولها لأسوأ حالتها، بدأت رو في الانتعاش بشكل ملحوظ وأخذت تنمو، وبعد 9 أسابيع، صار صحتها تعتبر جيدة بما يكفي لتعود للمنزل، ولكن بعد 3 أيام، بدأت ألاحظ أنها تعاني من السعال واعتقدت أنه كان بردا".

واستطردت إيما أنها اتصلت على الفور بسيارة إسعاف، عندما وصلت الأسرة إلى المستشفى توقفت رو عن التنفس تماما، ولكن جرى الإنعاش لها ونجت مره أخرى بالرغم من أنها كانت مصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وضعف الجهاز المناعي.

رو الآن عمرها 5 شهور، وفي صحة جيدة، ووالديها فخوران بها كثيرا لأنها حاربت من أجل أن تبقى على قيد الحياة.