آخر الأخبار

Netflix تستعد لإنتاج أول مسلسل عربي.. تعرف على التفاصيل

Netflix تستعد لإنتاج أول مسلسل عربي.. تعرف على التفاصيل

بالصور| مدرس حاسب آلي "بدون كمبيوتر" يعلم التلاميذ بطريقة غريبة

بالصور| مدرس حاسب آلي "بدون كمبيوتر" يعلم التلاميذ بطريقة غريبة

فيديو| وفاة ملاكم في غرفة الملابس إثر ضربة قوية أثناء النزال

فيديو| وفاة ملاكم في غرفة الملابس إثر ضربة قوية أثناء النزال

بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

بالصور| ولادة طفلة في حجم "آيباد"

أمس PM 11:23
طفلة في حجم آيباد

طفلة في حجم آيباد

كتب: مصطفى الصبري

وضعت امرأة طفلة قبل ميعاد ولادتها بـ3 أشهر، وعندما ولدت هذه الطفلة كان وزنها أقل من نصف كيلو جرام، ولكن بالرغم من ذلك فإن الطفلة الآن، وبعد 5 شهور من ولادتها، في صحة جيدة.

وأنجبت إيما ماسكيري، طفلتها، التي وصفتها صحيفة "ميرور" البريطانية، بالمعجزة، بعد 6 حالات من الإجهاض، وواجهت أسوأ أنواع الخوف عندما نقلت إلى المستشفى قبل ثلاثة أشهر من موعد الولادة.

ودخلت المستشفى، في شهر سبتمبر الماضي، وشخصت حالتها بما يعرف بـ "preeclampsia"، وهي حالة تعني ارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل.

ودخلت الطفلة، التي سموها "رو"، على الفور، في العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث تدهورت حالتها إلى درجة أنها كانت مريضة للغاية، ولم يكن معروف وقتها هل ستنجو أم لا.

وقالت إيما: "عندما أخبرنا الأطباء أن حالتها حرجة، لم نكن نعرف ما إذا كانت ستنجو، وأصعب جزء كان الانتظار، وأجهضت 6 مرات من قبل أن أصبح حاملا في رو، لذا نجاتها معجزة بالنسبة إلي".

وأضافت: "لم أكن أعرف أي شيء عن الولادة المبكرة، لذا حاول الفريق الطبي المسؤول أن يساعدونا وأعطوني كتب عن الموضوع، وقررت أن أكون إيجابية وأقنعت نفسي بأنها ستكون على ما يرام"

وتابعت والدة رو: "بعد وصولها لأسوأ حالتها، بدأت رو في الانتعاش بشكل ملحوظ وأخذت تنمو، وبعد 9 أسابيع، صار صحتها تعتبر جيدة بما يكفي لتعود للمنزل، ولكن بعد 3 أيام، بدأت ألاحظ أنها تعاني من السعال واعتقدت أنه كان بردا".

واستطردت إيما أنها اتصلت على الفور بسيارة إسعاف، عندما وصلت الأسرة إلى المستشفى توقفت رو عن التنفس تماما، ولكن جرى الإنعاش لها ونجت مره أخرى بالرغم من أنها كانت مصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وضعف الجهاز المناعي.

رو الآن عمرها 5 شهور، وفي صحة جيدة، ووالديها فخوران بها كثيرا لأنها حاربت من أجل أن تبقى على قيد الحياة.

أخبار متعلقة

بالصور| "جنا".. قصة طفلة دخلت المستشفى تعاني من السكر فخرجت جثة هامدة

بالصور| "جنا".. قصة طفلة دخلت المستشفى تعاني من السكر فخرجت جثة هامدة

بالفيديو| طفلة تدخل "جينيس" بسبب غنائها بـ102 لغة

بالفيديو| طفلة تدخل "جينيس" بسبب غنائها بـ102 لغة

القصة الكاملة لاختطاف طفلة روسيا من فيينا: موجودة في بيروت

القصة الكاملة لاختطاف طفلة روسيا من فيينا: موجودة في بيروت

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

القصة وراء "كلب الدرب الأحمر".. ومصورته: "مكنتش متخيلة الضجة دي"

القصة وراء "كلب الدرب الأحمر".. ومصورته: "مكنتش متخيلة الضجة دي"

يقف بجوارها في النافذة وكأنه إنسان يشاركها الحديث، يستمع إليها بكل تركيز ويحرص أن يكون معها أثناء إلقائها "السَبَتّ" لشراء احتياجات المنزل

كلب ينقذ صاحبه من اللصوص فيصاب بأربع رصاصات

كلب ينقذ صاحبه من اللصوص فيصاب بأربع رصاصات

أصيب كلب من فصيلة الراعي الألماني، في مدينة دي موين بولاية واشنطن الأمريكية، بأربع رصاصات خلال محاولته حماية صاحبه من اللصوص

فيديو| "عشاء وخاتم وكيك ورقص".. حيل نجوم "ذا فويس" لخطف الأصوات

فيديو| "عشاء وخاتم وكيك ورقص".. حيل نجوم "ذا فويس" لخطف الأصوات

فيديو| "عشاء وخاتم وكيك ورقص".. حيل نجوم "ذا فويس" لخطف الأصوات

بالفيديو| شاب يقتحم مقهى بأمريكا ويختطف فتاة لاغتصابها

بالفيديو| شاب يقتحم مقهى بأمريكا ويختطف فتاة لاغتصابها

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهر فيه شابا يقتحم نافذة إحدى مقاهي "بكيني باريستا" بالولايات المتحدة الأمريكية

مفارقة غريبة توقع بشاب استأجر قاتلاً للتخلص من أفراد أسرته

مفارقة غريبة توقع بشاب استأجر قاتلاً للتخلص من أفراد أسرته

تغلب حب المال على مشاعر شاب تجاه عائلته، حيث قرر قتل أفراد أسرته بالكامل حتى يحصل على أموال التركة، ولكن الأمور لم تسر إلى ما كان يتطلع إليه