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بالفيديو| صخرة ضخمة تسقط على طريق ممتلئ بالسيارات

أمس PM 11:25
صخرة ضخمة تسقط على طريق ممتلئ بالسيارات

صخرة ضخمة تسقط على طريق ممتلئ بالسيارات

كتب: الوطن

نجا عدد من قائدي السيارات على طريق "سوهوا" السريع في تايوان، بأعجوبة بفضل حسن الحظ، بعدما سقطت صخرة ضخمة من مرتفع جبلي.

وأظهرت لقطات الفيديو التي سجلت عن طريق كاميرات مثبتة في سيارة الصخرة وهي كادت أن تسقط على السيارات مباشرة، ولكن لحسن الحظ لم تصبه بضرر، باستثناء بعض الخدوش على سيارته، بسبب القطع المتناثرة من الصخرة نتيجة ارتطامها على الطريق، بحسب موقع "سبوتنيك".

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