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بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

أمس PM 11:45
رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

كتب: الوطن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لغراب يتقاسم قطعة من الخبز مع فأر بعدما حاول الأخير سرقتها منه.

وظهر الفأر في الفيديو وهو مقدم على الغراب لسرقة قطعة الخبر ولكنه تراجع عن قراره، ليقرر الركض هربا من أمام الغراب، ولكن الغراب كان رد فعله غريب منافي لقوانين الطبيعة التي تؤكد أن الفئران تشكل الطعام الشهي للغربان، وفقا لـ"سبوتنيك".

وكان رد فعل الغراب أنه اقتطع جزءا من الخبز، وذهب به تجاه الفأر ووضعه له على الأرض، قبل أن يظهر الأخير مجددا ليحصل على هديته ويهرب.

 

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