بالفيديو| رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه

رد فعل غير متوقع من غراب تجاه فأر حاول سرقة طعامه
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لغراب يتقاسم قطعة من الخبز مع فأر بعدما حاول الأخير سرقتها منه.
وظهر الفأر في الفيديو وهو مقدم على الغراب لسرقة قطعة الخبر ولكنه تراجع عن قراره، ليقرر الركض هربا من أمام الغراب، ولكن الغراب كان رد فعله غريب منافي لقوانين الطبيعة التي تؤكد أن الفئران تشكل الطعام الشهي للغربان، وفقا لـ"سبوتنيك".
وكان رد فعل الغراب أنه اقتطع جزءا من الخبز، وذهب به تجاه الفأر ووضعه له على الأرض، قبل أن يظهر الأخير مجددا ليحصل على هديته ويهرب.
يقف بجوارها في النافذة وكأنه إنسان يشاركها الحديث، يستمع إليها بكل تركيز ويحرص أن يكون معها أثناء إلقائها "السَبَتّ" لشراء احتياجات المنزل
أصيب كلب من فصيلة الراعي الألماني، في مدينة دي موين بولاية واشنطن الأمريكية، بأربع رصاصات خلال محاولته حماية صاحبه من اللصوص
فيديو| "عشاء وخاتم وكيك ورقص".. حيل نجوم "ذا فويس" لخطف الأصوات
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهر فيه شابا يقتحم نافذة إحدى مقاهي "بكيني باريستا" بالولايات المتحدة الأمريكية
تغلب حب المال على مشاعر شاب تجاه عائلته، حيث قرر قتل أفراد أسرته بالكامل حتى يحصل على أموال التركة، ولكن الأمور لم تسر إلى ما كان يتطلع إليه
تعليقات الفيسبوك