أول متحول جنسيا يوقع عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي بعد تغريدة ترامب

وقع متحول جنسيا عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وانضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش الأمريكي أصبح ممكنا بعد حكم قضائي يقر بقبولهم للخدمة في الجيش، حسب "سي إن إن".

وجاء الحكم القضائي بعد تغريدة للرئيس ترامب، كان يرغب فيها منع المتحولين جنسيا من الخدمة.

وأكدت وزارة الدفاع أنه اعتبارا من 23 فبراير الجاري، وقع متحول جنسيا عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي، بحسب "سبوتنك".

وسمح البنتاجون للمتحولين جنسيا في بداية يناير الماضي بالتقدم للخدمة فى الجيش.

تاريخيا لم يسمح للمتحولين جنسيا بالانضمام للجيش، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طلبت أن يسمح لهم بدخول الجيش.

أما الرئيس دونالد ترامب فقد فرض حظرا على انضمامهم إلى الجيش.

وشكلت وزارة الدفاع في سبتمبر الماضي لجنة لدراسة كيفية دراسة حظر ترامب.

ورفضت محكمتان اتحاديتان في واشنطن وفرجينيا طلب الإدارة الأمريكية وقف أحكام صدرت من قضاة أقل درجة وتطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا.