أخيرا.. "بولت" أسرع عداء في التاريخ يحقق حلمه ويحترف كرة القدم

كشف العداء الكولومبي، يوسين بولت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يوصف بأنه أسرع إنسان في التاريخ، بالتوقيع فعليًا لأحد الأندية للانضمام إلى فريق كرة القدم.

كان بولت، 31 عامًا، أعلن في يناير الماضي، أنه سيقوم بتجربة معايشة مع نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، كخطوة تمهيدية نحو حلمه باللعب لصالح فريق "مانشستر يونايتد" ما جعل العديد من التقرير الصحفية تشير إلى أن بروسيا دورتموند هو النادي الذي لم يفصح عنه بولت.

يعد العداء الكولومبي يوسين بولت صاحب الـ31 عامًا، هو أسرع إنسان في التاريخ كما انه أول من جمع الميدالية الأولمبية لسباق 100 متر بزمن قدره "9.58 ثانية" والميدالية الأولمبية لسباق 200 متر بزمن قدره "19.19 ثانية" وهو أيضًا صاحب الرقم القياسي بالفوز بـ7 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد، وغيرها الكثير من الارقام القياسية ما جعل وسائل الإعلام تطلق عليه لقب "البرق بولت" بسبب انجازاته الهائلة في بطولة العالم لألعاب القوى.

وكثيرا ما كان يشير العداء الأسرع في التاريخ إلى أنه يعشق كرة القدم كما أكد أكثر من مرة أنه يحلم باللعب ضمن صفوف ناديه المفضل مانشستر يونايتد الإنجليزي فضلًا عن صداقته القوية باشهر نجوم اللعبة مثل كريستيانو رونالدو الذي ظهروا معًا في أكثر من فيديو وتصريحاته الداعمه له طوال الوقت.