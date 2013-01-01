شاب يصنع ثروة عن طريق استغلال ابتكار صغير لوالدته
استغل شاب ابتكار والدته لمشروبات منزلية صحية، وحولها إلى مشروع تجاري ربح منه 12 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسس الشاب جوكا تافريدز ذات الأصول الجورجية، شركة "سافسي" لصناعة العصائر الطبيعية التي تحضرها والدته.
ومن أهم مميزات مشروبات "سافسي" طريقة التعليب التي تعتمد على المعالجة بالضغط العالي، ما يحافظ على جودة المشروب ويطيل من تاريخ صلاحيته بدون الحاجة للاستعانة بالمواد الحافظة أو إضافة أي مركبات كميائية.
وحققت مشروبات الأطفال التي أنتجها تافريدز مبيعات هائلة، حيث ابصحت تحقق أرباحا تتجاوز الـ12 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال تافريدز أنه اقترض 250 جنيه إسترليني من والدته ليسجل اسم علامته التجارية الجديدة، قبل أن يحصل على 100 ألف جنيه إسترليني من عمه، ليتمكن من إطلاق العلامة التجارية في عام 2013.
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