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هل طهي الخضروات يقلل من قيمتها الغذائية؟

اليوم PM 10:13
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

تحتوي الخضروات على كميات جيدة من القيم الغذائية المختلفة، من فيتامينات وأحماض أشياء أخرى تساعد على مقاومة العديد من الأمراض، ولكن هل طهي الخضروات أو غليها يقضي على الفوائد والقيم الغذائية التي تحتويها الخضروات؟.

في الواقع، نعم، ولكن هذا هو الجزء البسيط من المعادلة، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان طهي الخضروات يقلل من قيمتها الغذائية، وإذا كان يفعل، إلى أي مدى.

وأوضح موقع "howstaffworks" الأسباب في أن طهي الطعام يجعلها أقل في القيم الغذائية، فمنها كمية الماء التي تطهى فيه الخضروات يمكن أن يذوب فيها الفيتامينات القابلة للذوبان مثل فيتاميني B وC، لذلك أساليب الطهي التي تستخدم القليل من المياه، أو لا تستخدم ماء أصلا، هي أفضل الطرق، ولكن إذا كنت ستستخدم المياه كحساء فهكذا سوف تستهلك مياه مملوءة بالفيتامين، والفيتامينات الموجودة في الدهون، وقابلة للذوبان هم أ، د، ك، وهي أقل تأثرا بالغليان.

وكم الحرارة أيضا عامل مهم، وثبت أن الحرارة تحلل العناصر الغذائية، وبالطبع لا نستطيع الطهي دون حرارة، ولكن نستطيع أن نقلل وقت تعريض الخضروات للحرارة، فكلما طالت فترة طهي الخضار، كلما تأثر بخصائص الحرارة والماء التي تنتقص من الفوائد.

ولكن بالرغم مما سبق أحيانا طهي الخضروات يجعلها صحية أكثر، وغالبا يرجع إلى أن بعض الخضراوات، بما في ذلك الجزر والسبانخ والقرنبيط، جدران الخلايا بها سميكة جدا بحيث لا يستطيع الجسم البشري الاستفادة من قيمتها الغذائية بشكل جيد إلا بعد طهي هذه الخضروات حتى يتمكن الجسد من امتصاص المزيد من المغذيات النباتية منها، وأفضل طريقة طهي للخضروات لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الغذائية هي استخدام قدر ضئيل من الماء.

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