قرارات صادمة من "تويتر" لمستخدميه.. تعرف عليها

تويتر
قرر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، إيقاف عمل البوتات وكل الاستخدامات المسيئة للواجهة البرمجية الخاصة بها، التي كان يتم استغلالها سلبيًا، بحيث يتم نشر نفس المحتوى من مئات الحسابات وكذلك التفاعلات مثل التعليق وإعادة التغريد أو الإعجاب.
ووفقًا لما قاله موقع "ماشابل" التقني، ويعني هذا أن أية سكربتات أو أدوات تقوم بعمل جماعي مثل نشر نفس التغريدة عبر مئات أو آلاف الحسابات، أو إجراء تفاعلات وهمية مثل متابعة الحسابات بكميات كبيرة، وكذلك إعادة التغريد أو الإعجاب بالتغريدات وغيرها، كل هذا يجب أن يتوقف وفق إجراءات تويتر الجديدة.
وأوضح الموقع أن هناك حسابات تنشر محتوى تلقائياً مثل حالة الطقس أو محتوى مدونات وروابط RSS وغيرها ستبقى تعمل بشرط أن تنشر على حساب واحد فقط.
ويشمل منع تويتر لنشر التغريدات المتطابقة حتى في حالة جدولتها للنشر المستقبلي أي لا يشترط أن يتم النشر بنفس اللحظة على كل الحسابات المرتبطة بأداة النشر التلقائي.
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