الصين تكشف عن الطائرة الشبح الجديدة

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اليوم PM 09:49
الطائرة الشبح

الطائرة الشبح

كتب: وكالات

كشفت الصين رسيمًا عن خطط لبناء طائرة شديدة السرعة، تمتلك قدرات خارقة على الطيران من بلدان متباعدة ومترامية الأطراف في أوقات قياسية، بسرعات قياسية تصل إلى 6000 كم/ ساعة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة القاذفة الصينية يمكنها أن تطير من بكين إلى نيويورك في زمن قدره ساعتين فقط، حيث تصل سرعتها إلى 6000 كم/ ساعة.

وأكد الخبراء أن الجيش الصيني يمكن أن يستخدم هذا النموذج الذي كشفه مجموعة من الباحثين خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما وأنه يوفر قدرات واسعة على مستوى الاستهداف والتصويب والطيران، بالإضافة إلى شمولها لمبادئ التخفي من الرادارات بشكل رئيسي.

وتم تصميم الطائرة من قبل علماء في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، حيث قال الباحثون، برئاسة الدكتور كوي كاي: "سوف يستغرق بضع ساعات فقط للسفر من بكين إلى نيويورك بسرعة فائقة، وهذا يمكن أن يوفر أساليب أكثر ملاءمة وكفاءة من الطائرات دون سرعة الصوت، ومن ثم العمل على إضافة لمسات حديثة تكون بداية حقيقية لتطوير عملية السفر بالطائرات".

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