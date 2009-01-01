على طريقة "راغب علامة".. "نفس البوست يوميا" من صفحة معجبي مايكل جاكسون

حال من الصدمة لازال يشعر بها مُحبي نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، عقب وفاته في عام 2009.

ويظهر تأثر هذا الجمهور في صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "Daily Updates on Michael Jackson’s Health Condition"، أي التحديثات اليومية بشأن الحالة الصحية لحالة مايكل جاكسون.

وتقتصر المنشورات المتواجدة على تلك الصفحة على جملة واحدة تتكرر بصورة شبه يومية، وهي عبارة "إنه مات"، واللافت في الأمر أن هذه العبارة تلقى تجاوبا كبيرا، فمثلا نشرت الصفحة يوم الأربعاء العبارة ذاتها He's dead، ونالت 37 تعليقا ونحو 100 مشاركة.

وكانت هذه الصفحة نشيطة حتى أغلقت في ديسبمر 2017، عندما اختفت من موقع "فيسبوك"، وعادت أخيرًا إلى النشاط وتفاعل معها الكثيرون.

فكرة الصفحة تُشبه إلى حد كبير، الصفحة المتواجدة على موقع "فيسبوك"، وتحمل اسم "نفس الصورة يوميا لراغب علامة"، والتي أطلقها مُحبي الفنان اللبناني قبل 4 سنوات من الآن.

"في ظل عالمية الفنان راغب علامة كان ولا بد من الشعور بالنوستالجيا تجاه الأغاني القديمة له. ولكن وجدنا أن هناك شبه تغييب للأغاني القديمة، حيث لم يعد الجيل الحالي يدركها، وعند التحدث عن قديم راغب علامة كان أغلب الناس يذكرون الأغنية الشهيرة أو بالأحرى الرقصة الشهيرة باسم (رقصة الفراشة)، وهي التي تُعبر عنها تلك الصورة التي نحرص على نشرها يوميا".. بتلك الكلمات أوضح القائم على الصفحة سبب تأسيسها، بحسب ما قاله لـ"الوطن" عقب التواصل معه.

ويواصل صاحب الصفحة، الذي رفض ذكر اسمه، توضيح سبب تأسيسه لتلك الصفحة: "أردنا الاضاءة إلى أن راغب علامة هو أيقونة قديمة وليست جديدة على الساحة الفنية، فتواصلنا مع بعض الأشخاص حيث حصلنا على هذه الصورة التي تعتبر قديمة جدًا، وأردنا أن تظهر مجددًا وبقالب مختلف.. فأوجدت الصفحة".

صار هذا النوع من الصفحات موضة، فأنشأ مجهولون أيضاً صفحة "نفس الصورة يومياً لأحلام"، لكنّها لم تلق النجاح نفسه، وبدأ بعض الشبّان ينشئون صفحات لأصدقائهم على سبيل المزاح مثل هذه الصفحة.