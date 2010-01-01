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بالفيديو| لحظة ثوران بركان سومطرة في إندونيسيا

منذ 26 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أدى ثوران بركان "سينا بونجح" في إندونيسيا إلى ظهور أعمدة من الرماد البركاني.

لفتت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينج بوست"، اليوم، أن أعمدة الرماد البركاني الناتجة عن ثورة البركان وصل ارتفاعها إلى 5 آلاف متر. 

وذكرت السلطات الإندونيسية إن ثوران البركان لم يؤد إلى أية إصابات، مشيرة إلى أنه قتل 4 أشخاص عام 2010، وقتل 16 شخصا في ثوران عام 2014، إضافة إلى مقتل 4 أفراد عام 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن ثورة البركان عام 2010 كانت الأولى بعد توقف دام 4 قرون، في إندونيسيا.

وتسببت ثورة البركان خلال الأعوام الماضية بإجبار حوالي 30 ألف شخص على ترك منازلهم في المناطق القريبة من مركز ثورانه.

 

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