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بالفيديو| قطة تبهر متابعيها تتحدث بكلمة "Hello"

منذ 52 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

نشر أحد المراكز المتخصصة في الرعاية البيطرية في بريطانيا مقطع فيديو رائع لقطة تقول "hello"، وتعني مرحبا باللغة العربية>

وجرى تصوير الفيديو لقطة بالغة من العمر 16 عاما، وتدعى "روبي"، وهي تتحدث إلى أحد الأشخاص، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية".

ويظهر المقطع مواء القطة "روبي" الذي يشبه إلى حد كبير كلمة "hello"، حيث في الفيديو كلما قال أحد الأشخاص "hello" ردت عليه القطة بمواء يشبه الكلمة، ويبدو الأمر مثل أنه يرد التحية على الآخرين.

وقال كارين وييد، مدير المركز البيطري لرعاية الحيوانات، والذي ينتمي له "روبي": "القطط حيوانات ودودة حقا، وتحب أن تجري محادثات مع غيرها، وتحب الاهتمام وانتباه الناس لهم، وإذا حاول أي الشخص الحديث معها سوف تتجاوب معه".

وأضاف وييد، مدير المركز التابع له "روبي" أنهم لاحظوا تجاوب القطة في المركز قبل بضعة أسابيع عندما قال أحدهم "hello"، فردت "روبي" بمواء بدا وكأنها كانت تقول ذلك مرة أخرى، فرد فعل روبي أصابنا بقليل من الصدمة.

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