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فيديو| في حضور تريزيجيه.. لاعب يصارع الموت على أرض الملعب

اليوم PM 08:51
تريزيجيه

تريزيجيه

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

شهدت مباراة جالطة سراي وقاسم باشا في الدوري التركي، مشهدا أثار رعب وخوف جميع اللاعبين داخل الملعب.

وسقط اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم جالطة سراي، علي أرضية الملعب بدون أي تدخل ليعيد للأذهان العديد من المشاهد التي لقى فيها لاعبي كرة قدم مصرعهم. 

وظهر الرعب والخوف على ملامح لاعبي الفريقين وتعالت صرخاتهم لحث الجهاز الطبي على النزول لأرض الملعب والتدخل سريعا لإنقاذ اللاعب.

ونجح الجهاز الطبي في إنعاش اللاعب الذي نهض وأكمل المباراة، ولم يتم إلى الآن الإعلان عما تعرض له.

يذكر أن المباراة شهدت حضور اللاعب المصري محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي.

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