بالفيديو| رائد شرطة يخاطر بحياته لإنقاذ كلب

استعرضت الإعلامية منة فاروق ببرنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، فيديو لرائد شرطة يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الموت المحقق.

وقالت فاروق، إن رائد الشرطة ضحى بحياته ليس لإنقاذ حياة طفل أو مسن أو سيدة أو شاب ولكن كانت تضحيته لإنقاذ كلب من حريق نشب بأحد مراكز صيانة السيارات بعزبة سعد في سموحة بالإسكندرية.

وأضافت أن الرائد فوجئ خلال إخماد الحريق أن هناك كلبا بالطابق الثالث يختنق فسارع بإنقاذه على الفور.