أخصائية نفسية تكشف عن أمراض الحب الستة

رشا سلامة
قالت رشا سلامة، الأخصائية النفسية، إن أمراض الحب ستة، مشيرة إلى أن الإنسان يُصاب بها مثل باقي الأمراض المعروفة.
وأضافت سلامة، خلال استضافتها ببرنامج "في الدوبليكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أول تلك الأمراض هو أن يكون الطرفان "الرجل والمرأة" يتفاديان الحديث مع بعضهما خشية أن يحدث شجار بينهما.
وأشارت إلى أن هناك نوعا آخر يسمى الاندماج مع الشريك ومشكلته أنه لو استمر كثيرا يشعر بأن هناك مللا بالعلاقة، وتابعت أن هناك نوعا يسمى المتلاعب وهو الذي يبتز شريك حياته بالعواطف والتشكيك فيه.
وتابعت سلامة، أن النوع الرابع من تلك الأمراض هو الحماية الزائدة وهي محاصرة المحب لشريك حياته في كل شيء، وأضافت أن هناك نوعا آخر وهو المدقق في أدق التفاصيل، الأمر الذي يجعل الشريك يمل سريعا من تلك العلاقة.
وتابعت بأن آخر أنواع أمراض الحب هو المضحي الذي يعطي الكثير من الحب دون أن يجد مشاعر تقابل هذه التضحية فيبدأ وقتها بالانسحاب.
أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد عاجل للبشرية.
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