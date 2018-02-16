بالفيديو| لحظة وقوع الزلزال القوي بالمكسيك ورد فعل المواطنين

نشر محرر تواصل اجتماعي مكسيسكي مقطع فيديو للحظة وقوع زلزال المكسيك القوي، الذي بلغت قوته 7.2 ريختر، وأسفر عن بعض التلفيات بالمباني ولم يسفر عن أي ضحايا حتى الآن.

وأظهر الفيديو، الذي نُشر عبر موقع "تويتر"، آثار الزلزال داخل أحد المباني ورد فعل المواطنين.