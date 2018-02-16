بالفيديو| لحظة وقوع الزلزال القوي بالمكسيك ورد فعل المواطنين

مقياس ريختر
نشر محرر تواصل اجتماعي مكسيسكي مقطع فيديو للحظة وقوع زلزال المكسيك القوي، الذي بلغت قوته 7.2 ريختر، وأسفر عن بعض التلفيات بالمباني ولم يسفر عن أي ضحايا حتى الآن.
وأظهر الفيديو، الذي نُشر عبر موقع "تويتر"، آثار الزلزال داخل أحد المباني ورد فعل المواطنين.
Piso 38 en Reforma. #CDMX #Sismo pic.twitter.com/iIXToUZYv6— Gustavo Serrano (@gooz25) February 16, 2018
أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد عاجل للبشرية.
يظهر مقطع فيديو مرعب يقال أنه تم تصويره من داخل المدرسة التي تم اطلاق النار فيها بفلوريدا، يظهر فيه الطلاب مستلقين على الأرض اثناء اطلاق النار.
نشر محرر تواصل اجتماعي مكسيسكي مقطع فيديو للحظة وقوع زلزال المكسيك القوي، الذي بلغت قوته 7.2 ريختر، وأسفر عن بعض التلفيات بالمباني ولم يسفر عن أي ضحايا حتى الآن
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