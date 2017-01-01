فيديو| سيدة تتزوج من "فيديو جيم" بعد نهاية علاقاتها بآلة حاسبة

قررت فتاة أمريكية مؤخرًا الزواج من جهاز لألعاب الفيديو "فيديو جيم"، وذلك بعد أن انتهت علاقتها السابقة بآلة حاسبة نهاية مآساوية.

وذكر موقع مترو البريطاني أن فتاة تدعى نورول ماهجابين حسن، من ولاية فلوريدا الأمريكية، تبلغ من العمر 20 عامًا، قررت الزواج من جهاز ألعاب الفيديو "تيتريس"، بعد أن فقدت شريك علاقتها السابقة في حريق.

وأوضح الموقع أن الفتاة بدأت علاقتها بالجهاز تيتريس منذ شهر سبتمبرعام 2016، والآن وصل بها الحال إلى أنها تقضي ما يقارب الاثنى عشرة ساعة في استخدام الجهاز وممارسة ما به من ألعاب.

وتطورت العلاقة بين الفتاة والجهاز إلى حد أنها أكدت قيام علاقة جسدية معه، فتقول أنها تنام برفقة جهازها وتستمتع بعلاقة معه، وتقول أن علاقتها بالجهاز بدأت عندما سمعت بلعبة تدعى Smash Run والتي راحت تمارسها على الجهاز لفترات طويلة.