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بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

منذ 27 دقيقة
مخلوق بحري غريب

مخلوق بحري غريب

كتب: وكالات

أصيب رواد شاطئ في سيدني بالذهول عندما ظهر مئات من المخلوقات البحرية الغريبة.

حذر الخبراء رواد الشاطئ من لمس المخلوقات الصغيرة المعروفة ب"التنين الأزرق" بسبب لدغاتها القوية التي قد تكون سامة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم العثور على التنين الأزرق بأعداد كبيرة في الأيام الأخيرة في المياه العذبة والشواطئ في شمال سيدني.

وذكر أن المخلوق النادر من رخويات البحر ويسمى تنين البحر الأزرق، ويتغذى على قناديل البحر وأحيانا يأكلون بعضم البعض، ويبلغ طوله من 3 إلى 4 سنتيمترات.

وقالت ميليسا موراي من المتحف الاسترالي، إن هذه المخلوقات لديها عادة مخالب وتسخدمها كآلية للدفاع عندما يحاول مخلوق آخر الاقتراب منها أو أكلها.

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