بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

مخلوق بحري غريب
أصيب رواد شاطئ في سيدني بالذهول عندما ظهر مئات من المخلوقات البحرية الغريبة.
حذر الخبراء رواد الشاطئ من لمس المخلوقات الصغيرة المعروفة ب"التنين الأزرق" بسبب لدغاتها القوية التي قد تكون سامة.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم العثور على التنين الأزرق بأعداد كبيرة في الأيام الأخيرة في المياه العذبة والشواطئ في شمال سيدني.
وذكر أن المخلوق النادر من رخويات البحر ويسمى تنين البحر الأزرق، ويتغذى على قناديل البحر وأحيانا يأكلون بعضم البعض، ويبلغ طوله من 3 إلى 4 سنتيمترات.
وقالت ميليسا موراي من المتحف الاسترالي، إن هذه المخلوقات لديها عادة مخالب وتسخدمها كآلية للدفاع عندما يحاول مخلوق آخر الاقتراب منها أو أكلها.
وجَّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الشكر للقاضية اللبنانية جوسلين متى بعد حكمها الأخير على ثلاثة من الشباب في شمال لبنان.
إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل
طالب يقود أوتوبيس المدرسة وينقذ زملاءه من الموت
بالفيديو| شيرين تركل حارس أمن في السويد بـ"الشلوت"
ألقت أجهزة الأمن السعودية في جدة، أمس الجمعة، القبض على من تدعى لمياء القرني التي أثارت ضجة كبرى في المملكة مؤخرا بمجاهرتها بالمعصية ونشرها مقاطع "إباحية" على ش
تعليقات الفيسبوك