بالفيديو| مطاردة لص سرق هاتف فتاة

مطاردة لص سرق هاتف فتاة
شهدت شوارع مدينة ليما، عاصمة بيرو، مطاردة مثيرة بين المارة ولص اختطف هاتف فتاة انتهت بتلقينه علقة ساخنة وتسليمه للشرطة.
وهرب اللص بينما أصر شاب على مطاردته، وبالفعل تمكن منه ليسقط في يده بعدما تمزقت ملابسه خلال المطاردة.
ونال اللص "علقة ساخنة" على يد مطارده وبعض المارة قبل أن تنضم الفتاة التي تعرضت للسرقة إليهم وتشارك في ضربه للانتقام منه، وتم تسليمه للشرطة.
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