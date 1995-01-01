تحدٍ جديد.. لن تستطيع النظر إلى هذه الصورة

انتشرت عبر المواقع المختلفة في شبكة الإنترنت، خدعة بصرية جديدة، على خلفية صورة الفستان التي انتشرت قبل عامين من الآن، حيث انقسم المعلقون بين من يرى لونه بالأبيض والذهبي، ومن يراه بالأسود والأزرق، لكن تأثير الخدعة البصرية الجديدة قد يتعدى مجرد الحيرة بين الناظرين إليها.

الخدعة الجديدة عبارة عن صورة لخطوط أفقية وعمودية مُلونة، على خلفية سوداء، ويحذر الخبراء من أن التحديق في هذه الخطوط، يُمكن أن يتسبب في ضرر مؤقت للبصر.

ويرجع هذا الضرر إلى تأثير "مكلولوغ"، وهي ظاهرة تحدث عندما تعتقد العينان أن الشبكات ذات اللونين الأبيض والأسود ملونة، وسميت هذه الظاهرة باسم العالم سيليست مكلولوغ هاورد الذي اكتشفها في 1995، حسب موقع "إندي100".

ولتلافي هذا التأثير، يجب النظر إلى الخطوط الملونة لمدة 3 دقائق تقريباً، قبل النظر إلى شبكة باللونين الأبيض والأسود، وبعد فترة من الوقت، ستظهر هذه الشبكة باللون الوردي.

ويمكن أن يتسبب هذا التأثير عند بعض الناس في رؤية اللونين الأبيض والأسود، وكأنهما أخضر وأحمر، نحو 3 أشهر، فيما يُعرف بالأثر اللاحق.

أما إذا أردت عكس التأثير، فعليك التحديق في الصورة الملونة الأصلية ثانية، مع الاستدارة بزاوية 90 درجة عكس عقارب الساعة.