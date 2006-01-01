لا تبكِ حزنا.. سبب بيولوجي وراء دموع التماسيح عند تناول فريستها

عندما يريد أحد الأشخاص أن يتهم شخص آخر أن مشاعره كاذبة يشبهه بالتمساح، وهذا مستوحي من دموع التماسيح التي يعتقد، منذ قرون مضت، أنها تكسب فريستها منها، ثم تنتزعها بين فكيها وتجعل منها وليمة لذيذة، ويقال أيضا إنهم يبكون أثناء تناولهم لفريستهم، فهل حقا التمساح حيوان مخادع؟.

تبين أنه ليس احتمالا بعيدا أن التمساح يبكي على جثث ضحاياه، ولكن بسبب بيولوجي لإظهار العاطفة الوهمية، فالتماسيح لا تذرف الدموع مثلنا بسب الحزن مثلا، ولكن بسبب تجمع الرطوبة في أعينهم وتظهر في النهاية في شكل دموع على وجههم توحي بمشاعر حزن، ولكن لماذا عندما يأكلون؟.

ليس من السهل اختبار التماسيح لأنها ليست آمنة، بالإضافة إلى أنها غالبا ما تكون في الماء، واختبار ما إذا كانت عيونهم رطبة أكثر صعوبة ومع ذلك، درب باحثون أجروا دراسة في عام 2006، 7 تماسيح، حيث نقلوهم إلى محطة تغذية جافة ثم صوروا ردود أفعالهم، واتضح أن 5 من الحيوانات السبعة تذرف الدموع أثناء تناول الطعام.

لا يستطيع الباحثون قول السبب بشكل مؤكد، ولكنهم يعتقدون أنه ربما هناك علاقة للأمر بالتنفس والنفخ والصوت الذي يصدره التماسيح أثناء الطعام، فيمكن أن دفع الهواء من خلال الجيوب الأنفية وتحفيز الغدد هي التي تتسبب في الدموع، ويتساءل الباحثون أيضا عن إذا ما كانت حركة رأس التمساح أثناء تناوله الطعام لها علاقة بالأمر.

في كلتا الحالتين، ليس هناك سبب للاعتقاد أن بكاء التمساح بسبب حالة عاطفية عندما تصطاد فرائسها، لذا في المرة المقبلة التي تشك في صدق شخص ما، لا تذكر التمساح في الأمر.