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بالفيديو| شيرين تركل حارس أمن في السويد بـ"الشلوت"

اليوم PM 07:54
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، منسوب للمطربة شيرين عبدالوهاب، تظهر فيه وهي تركل حارس أمن على خشبة مسرح في حفل كانت تقيمه بالسويد. 

ويرصد المقطع المتداول محاولة إحدى المعجبات التقاط صورة "سيلفي" مع شيرين بالقرب من المسرح، بينما يمنعها حارس أمن خاص، قبل أن تظهر شيرين من الخلف وتركل الحارس، وتسمح للفتاة بالصعود على المسرح والتقاط صورة معها.

ونشر المقطع في البداية حساب منسوب للمطربة شيرين على "انستجرام"، لكنه حساب غير موثق، ولم تنشر على حسابها الرسمي المقطع الذي أثار الجدل، بينما نشرت مقاطع مصورة للحفل الذي كانت تحييه شيرين في السويد.

على الحساب المنسوب لشيرين كتب عليه "اللي يقرب من جمهوري أديلو بالجزمة".

فيما كتب الحساب المنسوب لشيرين تعليق للفيديو، قال فيه: "وأحلى كاراتيه عملتها شيرين.. أنا مت من الضحك ومش قادره أوقف ضحك، وربنا أحلى شلوت".

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